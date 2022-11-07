الاعتداء بآلة حادة على عوني أمن بمعهد القصاب من طرف عائلة أحد المرضى


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 15:53قراءة: 0 د, 43 ث
      
تعرّض عونا أمن تابعين لشرطة النجدة بنقطة الأمن بمعهد القصّاب للجبر وتقويم الأعضاء بولاية منوبة، اليوم الاثنين،، إلى اعتداء بآلة حادة خلّف للاول جرحا على مستوى البطن، وللثاني خدشا على مستوى الرقبة، وذلك من قبل 7 أشخاص أحدهم صادر في حقه منشور تفتيش، وفق ما ذكره مصدر أمني لـ"وات".


وأوضح ذات المصدر أنه على إثر مناوشة جدّت صبيحة اليوم بين أحد ممرضي المستشفى ومريض أدلى بهويّة مزيّفة بقسم الاستعجالي بالمعهد، اتّصل الأخير بأفراد عائلته الذين حلّوا على عين المكان وحاولوا الاعتداء على الممرض، ما تطلّب تدخّل عوني النجدة الذين تعرّضا للاعتداء من قبل المجموعة بآلة حادة.
وأضاف أنّ عون الامن المصاب تلقى الإسعافات الأولية المستوجبة بمستشفى القصّاب، مشيرا إلى أنّ إصابته لم تكن خطيرة، وفق تأكيده.
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هذا وتعهدت فرقة شرطة النجدة بالتحقيق في الحادثة، والاستماع الى المتضررين واعوان المستشفى وبعض المتورطين في الحادث، والذين تحصّن بعضهم بالفرار ومن بينهم فتاة، حسب نفس المصدر.

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