بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في الحمامات

تقرر اجراء مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في اطار الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في القاعة المغطاة بالحمامات و ذلك يوم السبت 12 نوفمبر الجاري دون حضور الجمهور .
وفي ما يلي بقية برنامج ذات الجولة الخامسة ذهابا:
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السبت 12 نوفمبر 2022
قاعة الحمامات س 17 و 30 دق
الترجي الرياضي-النادي الافريقي
قاعة قصور الساف س 16
ن.ك.اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت
قاعة اولمبي سوسة س17
النجم الساحلي-جمعية الحمامات
قاعة بني خيار س16
بعث بني خيار-ن.ك. اليد بجمال
قاعة المهدية س 17
مكارم المهدية-سبورتينغ المكنين
قاعة طبلبة س16
نسر طبلبة-النادي الهلالي
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