بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في الحمامات

تقرر اجراء مباراة دربي العاصمة بين الترجي الرياضي و النادي الافريقي في اطار الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد في القاعة المغطاة بالحمامات و ذلك يوم السبت 12 نوفمبر الجاري دون حضور الجمهور .







وفي ما يلي بقية برنامج ذات الجولة الخامسة ذهابا:



..



.

السبت 12 نوفمبر 2022

قاعة الحمامات س 17 و 30 دق

الترجي الرياضي-النادي الافريقي

.. ...

قاعة قصور الساف س 16

ن.ك.اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيت

قاعة اولمبي سوسة س17

النجم الساحلي-جمعية الحمامات

قاعة بني خيار س16

بعث بني خيار-ن.ك. اليد بجمال

قاعة المهدية س 17

مكارم المهدية-سبورتينغ المكنين

قاعة طبلبة س16

نسر طبلبة-النادي الهلالي



السبت 12 نوفمبر 2022قاعة الحمامات س 17 و 30 دقالترجي الرياضي-النادي الافريقيقاعة قصور الساف س 16ن.ك.اليد بقصور الساف-نادي ساقية الزيتقاعة اولمبي سوسة س17النجم الساحلي-جمعية الحماماتقاعة بني خيار س16بعث بني خيار-ن.ك. اليد بجمالقاعة المهدية س 17مكارم المهدية-سبورتينغ المكنينقاعة طبلبة س16نسر طبلبة-النادي الهلالي