قابس: تسجيل طعن واحد بخصوص القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات التشريعيّة القادمة

كشف رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بقابس، فرحات بن يحمد، اليوم الاثنين، عن تسجيل طعن واحد بخصوص القائمة الأولية للمترشّحين للانتخابات التشريعيّة القادمة وذلك في الدائرة الانتخابية قابس المدينة-قابس الغربية.

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لـ"وات"، أن الدائرة الابتدائية للمحكمة الادارية بقابس ستصدر قرارها بخصوص هذا الطعن غدا.





وللتذكير فقد تم وبصورة أولية قبول 41 ملفا من بين ملفات المترشحين لانتخابات مجلس نواب الشعب ( 3 ذكور و02 اناث) يتوزعون حسب الدوائر الانتخابية الى 11 مترشحا بدائرة الحامة والحامة الغربية، و10 مترشحين بدائرة غنوش والمطوية ووذرف ومنزل الحبيب، و07 مترشحين بدائرة قابس المدينة وقابس الغربية، و07 مترشحين بدائرة قابس الجنوبية، و06 مترشحين بدائرة مارث.

وكان 57 مترشحا ومترشحة (52 ذكور و05 اناث) قد قدموا ملفات ترشحهم لانتخابات مجلس نواب الشعب موزعين بين الدوائر الانتخابية الخمس الموجودة بولاية قابس.



