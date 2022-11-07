منوبة: احتجاجات للأولياء أمام عدد من المدارس الابتدائية تنديدا بتواصل حرمان أبنائهم من الدراسة

شهد محيط عدد من المدارس الابتدائية بطبربة ودوار هيشر وبرج العامريمن ولاية منوبة، صبيحة اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية للأولياء تنديدا بتواصل حرمان ابنائهم من الدراسة على خلفيّة تواصل مقاطعة خريجي علوم التربية والنواب للعمل بسبب مطالبهم المهنية، وفق تصريح كاتب عام الفرع الجامعي للتعليم الاساسي، سفيان الجعيدي، لـ"وات".





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وشملت الوقفات، وفق نفس المصدر، المدارس الابتدائية التقدم 2 والشباب بدوار هيشر، وبئر الزيتون بطبربة ومدرسة الجمهورية ببرج العامري، وذلك من أجل حقّ التلاميذ في الدروس والعدل في ذلك، على اعتبار تدريس أقسام دون أخرى.وأبدى الجعيدي مخاوفه من العودة الى التحرّكات التصعيدية التي أقدم عليها الاولياء قبل العطلة، وغلق عدد من المدارس على غرار مدرستي الهدى بالبطان وشاكر بدوار هيشر، وذلك في صورة تواصل تجاهل وزارة الاشراف للمطالب المهنية للنواب وحاملي الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم.هذا وتزامن تحرك الاولياء اليوم مع وقفة احتجاجية نظّمها عدد من المعلمين النواب وخريجي علوم التربية، صبيحة أمام مقر المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة، رفعوا فيها لافتات وشعارات تطالب بإنهاء كافة أشكال التشغيل الهشّ وتمكينهم من حقم المهني والقانوني.وأشار الجعيدي في الإطار إلى أن عقد العمل الذي اقترحته وزارة التربية كشف بوضوح ان الاشكال لا يتعلق لا بميزانية ولا بجانب مالي، وعليه فان الفرع الجامعي وكافة الهياكل النقابية تساند النواب وخريجي علوم التربية في حقّهم في تطبيق نصّ قانوني نافذ منذ سنة 2019 ومنحهم الصفات المستحقة بمقتضاه، وإنهاء التشغيل الهش في القطاع.وأكد في ذات السياق على تمسّك الفرع الجامعي بمواصلة مقاطعة المربين للدروس حتى ينالوا حقوقهم، مشيرا الى تنظيم وقفة احتجاجية بتاطير نقابيّ صبيحة بعد غد الاربعاء امام المندوبية الجهوية للتربية بمنوبة.ن ع