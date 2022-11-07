انقطاع مياه الشرب بعدد من المعتمديات بولايتي بن عروس ونابل بداية من يوم غد الثلاثاء (صوناد)


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 11:34قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، عن تسجيل اضطراب وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب، بداية من الساعة منتصف النهار من يوم الثلاثاء 08 نوفمبر 2022، بمعتمديات الزهراء وحمام الأنف وحمام الشط وبرج السدرية وبومهل ومرناق وسليمان


وارجعت الشركة، في بلاغ لها الاثنين، هذا الانقطاع الى برمجـة أشغال إصلاح عطـب طرأ على قناة الجلـب الرئيسية للمياه قطر1250مم على مستوى منطقة برج غربال من ولاية بن عروس

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ومن المنتظر استئناف التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا ابتداء من الساعة السادسة صباحا من يوم الأربعاء 09 نوفمبر 2022 بعد استكمال أشغال الإصلاح.

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