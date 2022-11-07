المنتخب التونسي لكرة القدم يشرع في تربصه التحضيري مساء اليوم بالدمام

ينطلق تربص المنتخب التونسي لكرة القدم بمدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية مساء اليوم ( الساعة الرابعة مساء بتوقيت تونس ) باجراء اول حصة تدريبية له في اطار المرحلة الاخيرة من تحضيراته لمونديال قطر وذلك تحت اشراف مدربه جلال القادري الذي سيكون رابع تونسي يقود المنتخب في المونديال بعد عبد المجيد الشتالي ( الارجنتين 1978) وعمار السويح ( اليابان 2002) ونبيل معلول ( روسيا 2018) بينما اشرف هنري كاسبارتشاك على المنتخب التونسي في كاس العالم 1998 بفرنسا ثم روجي لومار ( كاس العالم 2006 بالمانيا.







ووصل وفد المنتخب الوطني التونسي مساء امس إلى مطار مدينة الدمام السعودية في رحلة خاصة على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية . وحضر لاستقباله بالمطار سفير تونس بالمملكة العربية السعودية هشام الفوراتي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .

وكان الوفد قد انطلق من مطار تونس قرطاج الدولي ظهر امس وكان في توديعه وفد حكومي يتكون من وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير النقل ربيع المجيدي و ثلة من إطارات الخطوط الجوية التونسية يتقدمهم الرئيس المدير العام خالد الشلي.

..



.



ويذكر ان مدرب المنتخب الوطني جلال القادري سيعلن قائمة المنتخب لنهائيات كاس العالم قطر 2022 يوم 14 نوفمبر الجاري حسب لوائح الفيفا .ويلاقي المنتخب يوم 16 نوفمبر نظيره الايراني في اخر مباراة ودية اعدادية.



ووصل وفد المنتخب الوطني التونسي مساء امس إلى مطار مدينة الدمام السعودية في رحلة خاصة على متن طائرة الخطوط الجوية التونسية . وحضر لاستقباله بالمطار سفير تونس بالمملكة العربية السعودية هشام الفوراتي ورئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء .وكان الوفد قد انطلق من مطار تونس قرطاج الدولي ظهر امس وكان في توديعه وفد حكومي يتكون من وزير الشباب والرياضة كمال دقيش ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ووزير النقل ربيع المجيدي و ثلة من إطارات الخطوط الجوية التونسية يتقدمهم الرئيس المدير العام خالد الشلي.ويذكر ان مدرب المنتخب الوطني جلال القادري سيعلن قائمة المنتخب لنهائيات كاس العالم قطر 2022 يوم 14 نوفمبر الجاري حسب لوائح الفيفا .ويلاقي المنتخب يوم 16 نوفمبر نظيره الايراني في اخر مباراة ودية اعدادية.