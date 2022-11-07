ترجي جرجيس - بعد رئيس فرع كرة القدم رئيس النادي علي الوريمي يستقيل

اعلن الترجي الرياضي الجرجيسي ان رئيس النادي الدكتور علي الوريمي قدم إستقالته من رئاسة الجمعية .

وجاءت استقالة الوريمي بعد ايام قليلة من استقالة رئيس فرع كرة القدم عادل مرعي.



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ويذكر ان الوريمي الذي اعيد انتخابه يوم 25 اوت الماضي في موعد ثالث للجلسة العامة الانتخابية بعد ان تاجلت في مناسبتين لعدم توفر مترشح لرئاسة الهيئة للمدة النيابية 2022 / 2024 باشر عمله خلال المدة النيايبة الجديدة لمدة 6 اسابيع فقط .وشارك الترجي الجرجيسي في باراج البقاء ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكنه لم يوفق في مهمته بعد فوز على نادي حمام الانف ثم هزيمة امام نجم المتلويكما خاض الفريق ثلاث مقابلات في الرابطة المحترفة الثانية فاز في واحدة وانهزم في مقابلتين .ويذكر ان الوريمي تراس الترجي الجرجيسي في بداية الموسم الجديد للمرة الثالثة .وضمت قائمته للمدة النيابية الجدية معز الميلادي كنائب رئيس أول وعماد الوريمي وشوقي فريعة و أيمن عويدة ومحمد بن براهيم وعادل مرعي (مستقيل) وفتحي الجزيري وضو بعبورة وهيثم الخويلدي ونعيم بوزلمة ورضوان خضر.