رئيسة الحكومة تشارك في قمة المناخ "كوب 27" بمدينة شرم الشيخ المصرية


Publié le Lundi 07 Novembre 2022 - 07:01 قراءة: 0 د, 48 ث
      
تشارك رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان في قمة قادة العالم في اطار الدورة 27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 27)، التي تحتضنها مدينة شرم الشيخ المصرية يومي 7 و8 نوفمبر الجاري.


وسيرافق رئيسة الحكومة في هذه الزيارة كل من وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيد، ووزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، نائلة نويرة القنجي، ووزيرة البيئة، ليلى الشّيخاوي، وفق ما افادت به رئاسة الحكومة، في بلاغ نشرته مساء يوم الأحد.

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وسيتم خلال هذه القمة تنظيم موائد حوارية رفيعة المستوى وستشارك رئيسة الحكومة في اليوم الأول في الحوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ والتنمية وفي اليوم الثاني في الحوار حول الاستثمار في مستقبل الطاقة.

كما ستكون لرئيسة الحكومة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الوفود إلى جانب مشاركتها في جملة من الندوات والفَعاليات الموازية ومنها القمّة الثانية "لمُبادرةِ الشَّرق الأوسط الأخضرْ" للمملكة العربية السعودية.
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ويشارك في هذه القمة، عدد من قادة العالم، ومسؤولون رفيعو المستوى في الأمم المتحدة، كما يحضرها آلاف النشطاء المعنيين بالبيئة من كافة دول العالم.


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