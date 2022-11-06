الكرة الطائرة: فوز الترجي الرياضي على اتحاد النقل بصفاقس 3-صفر


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 20:34 قراءة: 1 د, 9 ث
      
فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد على اتحاد النقل بصفاقس بنتيجة 3-صفر في المباراة المتاخرة التي دارت بقاعة الزواوي لحساب الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني "أ " للكرة الطائرة .
وبهذا الفوز التحق الترجي الرياضي بفريقي مستقبل المرسى وسعيدية سيدي بوسعيد في الصدارة رافعا رصيده الى 9 نقاط فيما ياتي اتحاد النقل في المركز الخامس بنقطتين.


وفي ما يلي النتائج الكاملة
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الجولة الثالثة

المجموعة الأولى
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الاحد 6 نوفمبر 2022
في قاعة الزواوي
الترجي الرياضي - اتحاد النقل بصفاقس 3-0
السبت 5 نوفمبر 2022
في قاعة على حفيظ بقرطاج
اتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0 - 3

في قاعة جلال غراب - المرسى
مستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0

الترتيب ن ل
1- مستقبل المرسى 9 3
- سعيدية سيدي بوسعيد 9 3
- الترجي الرياضي 9 3
4- اتحاد قرطاج 3 3
5 -اتحاد النقل بصفاقس 2 3
6- جمعية اتصالات صفاقس 1 3


المجموعة الثانية
في قاعة حمام الاغزاز
فتح حمام الاغزاز - النادي الصفاقسي 1 - 3
في قاعة بومهل
نادي حمام الانف - الأولمبي القليبي 1 - 3
في القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي - مولدية بوسالم 3 - 2


الترتيب ن ل
1 - النجم الساحلي 8 3
2 - مولدية بوسالم 7 3
3 - النادي الصفاقسي 6 3
4 - فتح حمام الأغزاز 3 3
- النادي الأولمبي القليبي 3 3
6 -نادي حمام الانف 0 3


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