الكرة الطائرة: فوز الترجي الرياضي على اتحاد النقل بصفاقس 3-صفر

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاحد على اتحاد النقل بصفاقس بنتيجة 3-صفر في المباراة المتاخرة التي دارت بقاعة الزواوي لحساب الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني "أ " للكرة الطائرة .

وبهذا الفوز التحق الترجي الرياضي بفريقي مستقبل المرسى وسعيدية سيدي بوسعيد في الصدارة رافعا رصيده الى 9 نقاط فيما ياتي اتحاد النقل في المركز الخامس بنقطتين.







وفي ما يلي النتائج الكاملة

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الجولة الثالثة



المجموعة الأولى

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الاحد 6 نوفمبر 2022

في قاعة الزواوي

الترجي الرياضي - اتحاد النقل بصفاقس 3-0

السبت 5 نوفمبر 2022

في قاعة على حفيظ بقرطاج

اتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0 - 3



في قاعة جلال غراب - المرسى

مستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 0



الترتيب ن ل

1- مستقبل المرسى 9 3

- سعيدية سيدي بوسعيد 9 3

- الترجي الرياضي 9 3

4- اتحاد قرطاج 3 3

5 -اتحاد النقل بصفاقس 2 3

6- جمعية اتصالات صفاقس 1 3





المجموعة الثانية

في قاعة حمام الاغزاز

فتح حمام الاغزاز - النادي الصفاقسي 1 - 3

في قاعة بومهل

نادي حمام الانف - الأولمبي القليبي 1 - 3

في القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي - مولدية بوسالم 3 - 2





الترتيب ن ل

1 - النجم الساحلي 8 3

2 - مولدية بوسالم 7 3

3 - النادي الصفاقسي 6 3

4 - فتح حمام الأغزاز 3 3

- النادي الأولمبي القليبي 3 3

6 -نادي حمام الانف 0 3





الجولة الثالثةالمجموعة الأولىالاحد 6 نوفمبر 2022في قاعة الزواويالترجي الرياضي - اتحاد النقل بصفاقس 3-0السبت 5 نوفمبر 2022في قاعة على حفيظ بقرطاجاتحاد قرطاج - سعيدية سيدي بوسعيد 0 - 3في قاعة جلال غراب - المرسىمستقبل المرسى - جمعية اتصالات صفاقس 3 - 01- مستقبل المرسى 9 3- سعيدية سيدي بوسعيد 9 3- الترجي الرياضي 9 34- اتحاد قرطاج 3 35 -اتحاد النقل بصفاقس 2 36- جمعية اتصالات صفاقس 1 3المجموعة الثانيةفي قاعة حمام الاغزازفتح حمام الاغزاز - النادي الصفاقسي 1 - 3في قاعة بومهلنادي حمام الانف - الأولمبي القليبي 1 - 3في القاعة الاولمبية بسوسةالنجم الساحلي - مولدية بوسالم 3 - 21 - النجم الساحلي 8 32 - مولدية بوسالم 7 33 - النادي الصفاقسي 6 34 - فتح حمام الأغزاز 3 3- النادي الأولمبي القليبي 3 36 -نادي حمام الانف 0 3