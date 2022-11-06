كرة اليد - بطولة النخبة: فوز الترجي الرياضي على نادي كرة اليد بجمال 31-29


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 19:58 قراءة: 0 د, 40 ث
      
فاز الترجي الرياضي اليوم الاحد على نادي كرة اليد بجمال بنتيجة 31-29 في لقاء متأخر لحساب الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد.
وبهذا الفوز، رفع الترجي الرياضي رصيده الى 12 نقطة في المركز التاسع فيما ياتي نادي كرة اليد بجمال في المركز العاشر ب8 نقاط صحبة نادي كرة اليد بقصور الساف.


وفي ما يلي الترتيب :
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الترتيب ن ل
1- النجم الرياضي الساحلي 23 8
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2- النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8
3- النسر الرياضي بطبلبة 17 8
4- سبورتينغ المكنين 16 9
5- البعث الرياضي ببني خيار 16 8
- النادي الافريقي 16 6
7- مكارم المهدية 13 8
- النادي الرياضي الهلالي 13 8
9- الترجي الرياضي 12 4
10- ن كرة اليد بقصور الساف 10 7
- نادي كرة اليد بجمال 10 8
12- جمعية الحمامات 8 6

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