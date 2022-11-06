وزارة المالية تحذر من تداول صفحة "مزيفة ومضللة" على "فايسبوك" باسم سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية

حذرت وزارة المالية اليوم الأحد من تداول صفحة "مزيفة ومضللة" على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" باسم سهام البوغديري نمصية وزيرة المالية، مؤكدة أن هذه الصفحة "مزيفة وغير حقيقية ولا تمت للوزيرة باي صلة".





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وأفادت الوزارة، في بلاغ لها، أنها لاحظت منذ يوم أمس السبت تداول صفحة "مزيفة ومضللة" على "فايسبوك" تتضمن نشاط الوزيرة في الفترة الأخيرة ودعوة للاشتراك في منصة للحصول على تمويلات.وحذرت رواد "فايسبوك" ومستعملي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في شراك هذه الصفحات، داعية الى لتفادي التسجيل بهذه المنصات التي لا أحد يعلم من هم القائمون عليها ولا المغزى من ورائها.وذكر البلاغ ان الصفحة الوحيدة التي يتم من خلالها نشر نشاط وزيرة المالية هي الصفحة الرسمية لوزارة المالية.