الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي تتلقي اشعارا حول طعن واحد يتعلق بقبول الترشحات عن دائرة قبلي سوق الاحد

افاد المنسق الجهوي للهيئة الفرعية للانتخابات عبد الجبار جديد اليوم الاحد ان الهيئة تلقت اشعارا من المحكمة الادارية بقابس حول تقديم طعن من قبل شخص قدم ترشحه للانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 17 ديسمبر المقبل وتم رفض مطلب ترشحه من قبل مجلس الهيئة

وتم تقديم هذا الطعن وفق ما اكده ذات المصدر لوات من قبل مترشح عن الدائرة الانتخابية بقبلي سوق الاحد ، تم رفض مطلبه نظرا لعدم توفره على بعض شروط الترشح التي حددها القانون الانتخابي





وكان باب تقديم الطعون قد اقفل يوم امس السبت بعد اعلان الهيئة الفرعية للانتخابات بقبلي يوم الخميس الماضي عن قائمة المقبولين اوليا لخوض غمار الانتخابات التشريعية وعن عدد ملفات المترشحين التي تم رفضها والبالغ عددها 3 ملفات من بين 17 مطلبا تلقتها الهيئة منذ افتتاح مرحلة قبول الترشحات التي امتدت من يوم 17 الى 27 اكتوبر المنقضي

يشار الى ان الملفات 14 التي تم قبولها اوليا توزعت على دائرة قبلي سوق الاحد بـ 6 مترشحين منهم 4 رجال و2 نساء ودائرة دوز بـ 4 مترشحين رجال الى جانب دائرة الفوار بـ 4 مترشحين رجال



