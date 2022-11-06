استعدادا لمونديال قطر 2022 - المنتخب التونسي يتحول اليوم الى جدة لخوض التربص الاخير

تحول المنتخب الوطني لكرة القدم ظهر اليوم الاحد الى مدينة جدة السعودية لخوض اخر تربص تحضيري له قبل التحول الى الدوحة للمشاركة في مونديال فيفا قطر 2022 .





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التصريحات قبيل تحول المنتخب التونسي الى الدمام



جلال القادر (المدرب الوطني)



ياسين مرياح (مدافع المنتخب الوطني)



سيف الدين الجزيري (مهاجم المنتخب التونسي)



ايمن المثلوثي ( حارس مرمى المنتخب)

وكان في توديع نسور قرطاج بمطار تونس قرطاج الدولي (المحطة 2) وزير الشباب والرياضة كمال دقيش الذي تولى بالمناسبة تقديم تشجيعاته لعناصر المنتخب الوطني.وابرز دقيش الذي كان مرفوقا بوزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، ان ترشح تونس لنهائيات المونديال للمرة السادسة في تاريخها يعد في حد ذاته انجازا هاما لا سيما وان منتخبات عربية عريقة لم تتمكن من قطع تذكرتها لمونديال قطر وهو ما سيجعل المنتخب التونسي محط انظار كافة الوطن العربي.وفيما يتعلق بحظوظ تونس في هذا العرس العالمي، افاد وزير الشباب والرياضة ان المنتخب الوطني برهن من خلال مشاركاته في التصفيات ان اداءه يتطور من مقابلة الى اخرى وان اللاعبين قادرون على تقديم الافضل لما يتميزون به من لحمة وانسجام وهو ما يجعلنا نتوقع مردودا طيبا.وللتذكير، يخوض المنتخب التونسي اليوم الاحد اخر تربص تحضيري له بالدمام بالعربية السعودية استعدادا لمونديال قطر 2022 سيتواصل الى غاية 13 نوفمبر قبل التحول الى العاصمة القطرية الدوحة حيث سيجري يوم 16 نوفمبر مباراة ودية امام نظيره الايراني سيتم تحديد توقيتها ومكانها لاحقا.وسيعلن المدرب الوطني جلال القادري يوم 14 نوفمبر عن القائمة النهائية لل26 لاعبا الذين سيشاركون في المونديال المقرر من 20 نوفمبر الجاري الى 18 ديسمبر القادم.وللاشارة، يخوض نسور قرطاج منافسات الدور الاول ضمن المجموعة الرابعة الى جانب منتخبات الدنمارك (يوم 22 نوفمبر) واستراليا (يوم 26) وفرنسا ي(يوم30)." التحول الى الدمام سيمكننا من وضع اخر اللمسات على تحضيراتنا استعدادا لمونديال قطر اضافة الى تمكين اللاعبين من الاعداد الجيد حتى يكونوا على قدر عال من الجاهزية يوم المباراة"." شرف لي اليوم ان ارى حلما يتحقق بعد ان توفرت لي فرصة تمثيل بلادي في المرحلة النهائية لكاس العالم. وبعد ان تحقق الهدف الاول وهو الترشح الى المونديال حان الوقت الان للتفكير في بقية المشوار لتمثيل تونس احسن تمثيل ونشر البهجة والفرحة في صفوف التونسيين الذي يعلقون امالا كبيرة على هذه المشاركة. ولذلك فان العناصر الوطنية لن تدخر اي جهد من اجل تحقيق ذلك وكل اللاعبين عازمون على تقديم افضل ما في وسعهم لتشريف كرة القدم التونسية "." سيكون التربص الاخير في العربية السعودية مناسبة لتجاوز النقائص التي ما زال يشكو منها المنتخب في مختلف المراكز ولنا ما يكفي من الخبرة لايجاد الحلول اللازمة وتحسين ادائنا سواء على مستوى الدفاع او الهجوم. وبالنسبة لي ستكون هذه المشاركة الثانية لي على التوالي في نهائيات كاس العالم وامل ان اقدم كل ما في وسعي وان كون في كامل لياقتي حتى اعاضد جهود زملائي واساعدهم بما لدي من خبرة"." طموحاتنا كبيرة خلال هذا المونديال ونحن كلنا عزم على تقديم افضل ما لدينا . سنبذل كل ما في وسعنا حى تكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي والثقة التي وضعها فينا. المهمة ستكون صعبة خاصة بالنسبة لخط الهجوم امام منافسين من طراز عال على غرار منتخب فرنسا حامل اللقب"." سعيد بتواجدي في هذا تربص السعودية، اخر محطة في التحضيرات قبل المونديال. تربص الدمام هام جدا بالنسبة للتحضيرات قبل دخول غمار المونديال وخاصة المباراة الاولى امام الدانمارك التي يجب ان يكون الفوز فيها حليفنا. انا متاكد اليوم ان تواجدي في المجموعة سيكون ايجابيا باعتبار ما املكه من خبرة وتجربة بمثل هذه المسابقات. انا الان جاهز وامل ان اقدم العون والدعم لزملائي على الميدان وخارجه".