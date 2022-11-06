رئيس الفيفا إنفانتينو: "دورة كأس العالم 2022 بقطر ستكون النسخة الأفضل على الإطلاق"

أكد جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم, اليوم الأحد بالدوحة, أن نسخة كأس العالم قطر 2022 ستكون " الأفضل" على الإطلاق في تاريخ اللعبة .

وأضاف إنفانتينو, خلال كلمة له ضمن فعاليات النسخة الخامسة من منتدى التمكين الذي تنظمه اللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية في الدوحة تحت شعار "بطولة للجميع" أن " الملاعب الثمانية لكأس العالم شيدت بأعلى المعايير لضمان سهولة الوصول والمشاهدة دون صعوبات.



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واضاف إنفانتينو أن "مونديال قطر 2022 سيكون الأكثر تيسيرا في الحركة والتنقل من بين كؤوس العالم (منذ 1930) التي نظمتها الفيفا", مشيرا إلى " أنه تم تدريب أكثر من 6500 متطوع على التعامل مع الأشخاص من ذوي الإعاقة".وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في قطر من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر, حيث ستكون هذه المرة الثانية التي تقام فيها المنافسة في دولة آسيوية, بعد نسخة عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.ومن المتوقع أن تشهد منافسات بطولة كأس العالم 2022, حضورا جماهيريا ضخما بعد الإقبال الكبير على شراء تذاكر المباريات, المقرر إقامتها بثمانية ملاعب تم تجهيزها بشكل جيد لاستضافة العرس العالمي.كما يشهد مونديال قطر مشاركة قياسية من قارة آسيا, من خلال تواجد 6 منتخبات, إلى جانب مشاركة 19 حكما من القارة.ويشارك منتخب تونس( نسور قرطاج) في مونديال قطر للمرة السادسة في نهائيات كاس العالم.وستخوض الدور الاول مع منتخبات الدنمارك واستراليا وفرنسا.ويستهل منتخب قطر, البلد المضيف, مشوار المونديال بمقابلة الإكوادور في المباراة الافتتاحية يوم 20 نوفمبر بملعب البيت, في حين تقام المباراة النهائية يوم 18 ديسمبر بملعب الوسيل .