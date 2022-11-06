نحو اطلاق مشروع قانون منظم للمجالس المحلية للأطفال واليافعين واليافعات

تعتزم جمعية "اليافع واليافعة"، إطلاق مشروع قانون منظم للمجالس المحلية للأطفال واليافعين واليافعات قريبا، وفق ما صرحت به المديرة التنفيذية للجمعية، ضحى الجورشي، الاحد، (لوات).





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ويهدف مشروع القانون المنظم للمجالس المحلية للأطفال واليافعين واليافعات، بحسب الجورشي، لدعم مبدأ مشاركة الأطفال في الشان العام وخاصة في القرارات التي تهمهم، طبقا لما نصت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وتشجيعهم على العمل التطوعي وتدريبهم على تحديد المشاكل والصعوبات التي يواجهونها وسبل تجاوزها.كما يطمح مشروع القانون، الى تدريب الاطفال واليافعين واليافعات على الممارسة الديموقراطية وتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة في ادارة الشان المحلي.واكدت المديرة التنفيذية للجمعية، على اهمية المصادقة على مشروع منظم للمجالس المحلية للأطفال واليافعين واليافعات في ظل غياب نص قانوني يفعل المشاركة المحلية لليافعين واليافعات و غياب مجالس بلدية خاصة بهم.وأردفت القول " لقد قمنا بدراسة حول المشاركة في السلطة المحلية وتبين عدم رغبة اليافعين واليافعات في المشاركة في الشان المحلي ويعزى ذلك الى الفضاء الاسري غير المشجع وانعدام ثقافة المشاركة سواء في الفضاء الاسري او في الشان العام، علاوة على غياب فضاءات للنقاش والحوار بين اليافعين واليافعات بالفضاء المدرسي".وافادت الجورشي في هذا الصدد، انه وقع مناقشة مشروع القانون مع مستشاري البلديات والناشطين بالمجتمع المدني، وسيقع تقديمه قريبا الى وزارتي الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والتربية للنظر فيه.واوضحت ان الجمعية قد اشتغلت طيلة اربع سنوات على مشروع القانون بدعم من المنظمة الالمانية "هان سايدر"، في العديد من الجهات على غرار ولايات جندوبة وقبلي والكاف والمهدية وتونس ونابل، في اطار عمل تشاركي بين اليافعين واليافعات ومستشاري البلديات لاحداث مشاريع محلية باقتراح مشترك بين الاطراف المذكورة.واضافت انه وقع في هذا الشان، تكوين قرابة 100 يافع ويافعة وما يقارب 50 مستشارا ومستشارة بلدية، فضلا عن القيام ب 50 مشروعا استفادت منه مؤسسات تربوية وفضاءات عمومية.ومن بين المشاريع المنجزة، بحسب المديرة التنفيذية للجمعية، احداث ملعب رياضي باعدادية الطوريف وقسم تحضيري بالقصور في ولاية الكاف واستراحة لتلاميذ بمعهد بولاية قبلي ونوادي صديقة للبيئة بكل من ولايات تونس واريانة والكاف.واعلنت الجورشي، عن الانطلاق قريبا في حملة مناصرة لاقناع اصحاب القرار باهمية تشريك الاطفال واليافعين واليافعات في الشان العام وكل الاحداث العادية والكبرى التي ستعيشها البلاد.يشار الى ان جمعية "اليافع واليافعة" تعمل منذ احداثها سنة 2011، على مناصرة حقوق اليافعين واليافعات المتراوحة اعماراهم بين 12 و 18 سنة، عبر محامل فنية وثقافية في كامل تراب الجهورية.