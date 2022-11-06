الهيئة الفرعية للانتخابات بن عروس تتلقى إشعارا بـتقديم 5 طعون لمترشحين تم أوليا رفض قبول ترشحاتهم للانتخابات التشريعية المقبلة

تلقت الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس 5 إشعارات من المحكمة الإدارية بتونس بتقديم طعون من قبل مترشحين محتملين تم أوليا رفض

مطالب ترشحهم من قبل مجلس الهيئة للانتخابات التشريعية المقبلة، وذلك بحسب ما صرح به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس الكيلاني هلال اليوم الأحد لوكالة



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تونس إفريقيا للأنباء.ولفت الكيلاني هلال الى أن مترشحين اثنين تقدما بهذه الطعون عن دائرة بن عروس المدينة الجديدة، و مترشح عن دائرة فوشانة ومترشحين اثنين عن دائرة المروج بئر القصعة، وتعلقت أغلب الطعون بملفات الترشح المقدمة للهيئة وخاصة بالتزكيات.وأقفل باب تقديم الطعون أمس السبت، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات مساء الخميس الماضي عن قائمة المقبولين أوليا لخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، وعن قائمة الملفات التي تم رفضها لتبدأ بعدها مباشرة عملية إيداع الطعون والتي خصصت لها الهيئة يومي الجمعة والسبت الماضيين.وكانت مداولات الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس في ملفات 67 مترشحا للانتخابات التشريعية القادمة، قد أفضت إلى قبول أوّلي لـمطالب 39 مترشّحا يتوزعون على 9 نساء و30 من الرجال، في حين تم أوليا رفض ملفات 18 مترشحا.