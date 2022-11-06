توزر: لقاء تكويني حول ضوابط الحملة الانتخابية وشروطها بمقر الهيئة الفرعية لفائدة المرشحين للتشريعية

تحضيرا لانطلاق الحملة الانتخابية، احتضن مقر الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، اليوم الأحد، لقاء تكوينيا لفائدة المرشحين للانتخابات التشريعية، حول ضوابط الحملة الانتخابية وشروطها والواجبات المحمولة عليهم، والاجراءات والأنشطة الواجب اتباعها وطريقة تنظيمها، وفق عضو الهيئة الفرعية، المعز لدين الله الطيبي.





..



.

.. ...

وتطرق اللقاء إلى مختلف الجوانب المالية والقانونية والدعائية، من بينها التمويل، وفتح الحساب البنكي الوحيد، والوكيل المالي والدفاتر، مع تأكيد منع التمويل الخارجي للحملة الانتخابية، ذلك أن المشرع شدد العقوبات على جميع أشكال التمويل الخارجي، بالاقتصار على التمويل الخاص أو الذاتي، بعد إلغاء التمويل العمومي.ولفت عضو الهيئة الفرعية للانتخابات الى أن الاستفسارات تمحورت حول التبرعات العينية، باعتبار أنها تحتسب ضمن نفقات الحملة الانتخابية حتى يتم احترام سقف الانفاق الانتخابي، الذي سيقع تحديده بأمر ينتظر أن يصدر قريبا، بعد التشاور مع الهيئة العليا.وأوضح الطيبي أن شروط الدعاية الانتخابية التي تم تقديمها للمترشحين، تشمل شروط التعليق، وذلك بالالتزام بالأماكن المخصصة أو في مقر الحملة وإعلام الهيئة في ظرف 48 ساعة مسبقا بأي نشاط يعتزم القيام به، لافتا الى أن جميع الأنشطة ستتم مراقبتها من طرف الهيئة الفرعية للانتخابات، بعد قيامها بانتداب 37 عون مراقبة.وفي ما يتعلق بالمترشحين للانتخابات التشريعية، أفاد المتحدث بأن عددهم النهائي استقر عند عشرين مترشحا، بعد انسحاب مترشح واسقاط مترشحين (2)آخرين لعدم تمكنهما من إكمال التزكيات والوثائق المطلوبة، وبأنه لم ترد أي طعون على الهيئة الفرعية مع غلق آجال الطعن أمس السبت.