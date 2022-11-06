جارسيا تنجو من مواجهة ملحمية وتبلغ نصف نهائي البطولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات

نجت الفرنسية كارولين جارسيا من مواجهة ملحمية أمام داريا كاساتكينا لتفوز 4-6 و6-1 و7-6 بعد أن سددت 42 ضربة ناجحة لتحجز مكانها في الدور نصف النهائي للبطولة الختامية لموسم تنس السيدات يوم السبت حيث ستواجه اليونانية ماريا ساكاري.

وظهرت بطلة سينسناتي بأفضل مستوياتها هذا الصيف إذ بلغت الدور نصف النهائي في أمريكا المفتوحة وأظهرت روحها القتالية في فورت وورث بتكساس لتهزم كاساتكينا بعد نقطة حسم استغرقت 32 تبادلا للكرة.



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وقالت في مقابلة بعد المباراة "في كل مباراة نقول إننا نقدم أقصى ما بوسعنا دون أسف، وهذا حقيقي، لكن في هذه البطولة تخطينا هذا بكثير."حاولت حقا تقديم كل شيء لدي".وفقدت جارسيا، التي تتوتر عادة، أعصابها في المجموعة الأولى وكسرت كاساتكينا إرسالها في الشوط التاسع وقذفت موزة أثناء الجلوس بمقعدها تعبيرا عن الإحباط.واستعادت رباطة الجأش في المجموعة الثانية لتسحق منافستها، التي بلغت قبل النهائي في رولان جاروس، بأسلوبها الشرس المعروف.وتألقت اللاعبتان في أكثر مواجهة مثيرة بالبطولة خلال 80 دقيقة بالمجموعة الثالثة وتبادلا كسر الإرسال مرتين قبل أن تنقذ كاساتكينا ست نقاط للكسر في الشوط التاسع.وجثت جارسيا على ركبتها تعبيرا عن الإرهاق بعد حسم الفوز بعد ساعتين ونصف وسارت ببطء نحو الحكم لمصافحته قبل أن تفرد ذراعيها على ركبتيها.وتأمل جارسيا، التي تخوض البطولة الختامية لأول مرة منذ 2017، في التعافي قبل مواجهة ساكاري التي تفوقت عليها في الدور الرابع في سينسناتي.وتبدو ساكاري المصنفة الخامسة عالميا أقوى من أي وقت مضى بعد أن هزمت كل منافساتها الثلاث في المجموعة.وقالت جارسيا "آخر مواجهة بيننا في سينسناتي كانت صعبة جدا، تلعب بشكل رائع وستكون مباراة مختلفة جدا مثل اليوم".يذكر ان التونسية انس جابر خرجت امس من تصفيات هذه اللبطولة و لم توفق في التاهل الى نصف النهائي بعد خسارتين وفوز واحد في دور المجموعتين حيث حلت ثالثة بينما تاهلت عن المجموعة الثانية كل من البيلاروسية آريانا سابالينكا واليونانية ماريا ساخاري. وعاد المركز الرابع والاخير للأمريكية جيسكا بيغولا.وخرجت انس جابر من الدور الاول للدورة النهائية للجولة الختامية لرابطة لاعبات التنس المحترفات التي تقام في فورت وورث (تكساس) بالولايات المتحدة الامريكية بمشاركة اللاعبات الثماني الافضل في العالم وذلك بعد خسارتها فجر يوم امس السبت امام اليونانية ماريا ساخاري صفر-2 (2-6 و3-6) ضمن منافسات المجموعة الثانية.وخسرت انس جابر خسرت ايضا في مباراتها الاولى امام البيلاروسية آرينا سابالينكا 1-2 قبل ان تفوز في مقابلتها الثانية على الامريكية جيسيكا بيغولا 2-1.