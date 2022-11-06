كوناكت" تعد لتنظيم ندوة حول دور اللامركزية في التنمية الجهوية مطلع ديسمبر 2022 بطبرقة"

كشف عضو المكتب التنفيذي لكنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت جندوبة"، زياد السديري، انه يجري الاعداد لتنظيم فعاليات ندوة تنموية تحت شعار "اللامركزية ودورها في التنمية الجهوية مطلع شهر ديسمبر 2022 بمدينة طبرقة".





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وأضاف السديري، الذي يشارك في البعثة الاقتصادية التونسية الى تشيكيا، ويتولي منصب المدير العام لمجموعة "ملينيوم ليدر غروب"، ان الندوة سيحضرها مسؤولون جهويون ومن كافة ولايات الشمال الى جانب الفاعلين الاقتصاديين في الجهة.وشدّد على ضرورة دعم التوجه اللامركزي نظرا لما له من تأثير على التنمية من خلال تنظيم ندوات جهوية الى جانب استقطاب أحداث هامة على غرار تعبير المكتب الجهوي لكوناكت بجندوبة عن رغبته في تنظيم اجتماع المكتب المركزي للمنظمة بطبرقة من ولاية جندوبة.وبين السديري، في سياق متصل، بالبعثة الإقتصادية الى تشيكيا، ان اللقاءات مع المسؤولين ورجال الأعمال التشيكيين أتاحت فرصة للتعرف عن كثب عن فرص الاستثمار والتصدير في جمهورية تشيكيا.وأكد ان المسؤولين التشيكيين شددوا على ان تونس تتمتع بسمعة طيبه على المستوى الدولي والإقليمي مما يمكن من تسهيل التعامل والتواصل بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.وبين توفر عديد القطاعات التي تشكل مكامن استثمارية من بينها الدراسات الهندسية والاستشارات والنسيج وتحويل المنتجات الفلاحية خاصة وان تشيكيا تعد وجهة مهمة من ناحية فتح الأبواب إلى الأسواق الاوروبيه الاخرى.يشار الى ان بعثة اقتصادية تضم زهاء 30 مستثمر تزور تشيكيا من 1 الى 6 نوفمبر 2022 ببادرة من كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" ودعم من جهات تشيكية وهياكل تونسية.