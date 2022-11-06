مصارعة الجيدو نهال شيخ روحه "سيدة " منافسات وزن اكثر من 78 كلغ" تقرر الاعتزال

اعلنت البطلة التونسية في رياضة الجيدو نهال شيخ روحه قرار اعتزالها المنافسات بعد مسيرة دامت أكثر من 17 سنة .





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وحققت نهال شيخ روحه ( 35 سنة ) سيدة منافسات الجيدو في وزن وزن فوق 78 كلغ على الصعيد الافريقي عدة تتويجات و القاب في مسيرتها حيث توجت في عام 2017 ببرنزية بطولة العالم وصعدت على منصات التتويج القاري والعربي والدولي في اكثر من مناسبة.واوضح رئيس الجامعة التونسية للجيدو اسكندر حشيشة ان نهال شيخ روحه "بطلة نحتت اسمها في تاريخ رياضة الجيدو دوليا و قاريًا ومحليا وحققت ميدالية عالمية و 22 ميداليه ذهبية في بطولات افريقيا وما يقارب 20 ميدالية في الدورات العالمية ".واشاد حشيشة بانجازات البطلة نهال شيخ روحه في تدوينة له مشيدا بما قدمته للرياضة التونسية ورياضة الجيدو بصفة خاصة . وقال متوجه الى نهال " انت مثال في الاخلاق والتربية واتمني من كل اللاعبات ان ينسجن علي منوالك .اليوم تقررين الاعتزال مرة اخري افهمك جيدا واقدر موقفك " .