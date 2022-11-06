مصارعة الجيدو نهال شيخ روحه "سيدة " منافسات وزن اكثر من 78 كلغ" تقرر الاعتزال


Publié le Dimanche 06 Novembre 2022 - 11:03 قراءة: 0 د, 46 ث
      
اعلنت البطلة التونسية في رياضة الجيدو نهال شيخ روحه قرار اعتزالها المنافسات بعد مسيرة دامت أكثر من 17 سنة .


وحققت نهال شيخ روحه ( 35 سنة ) سيدة منافسات الجيدو في وزن وزن فوق 78 كلغ على الصعيد الافريقي عدة تتويجات و القاب في مسيرتها حيث توجت في عام 2017 ببرنزية بطولة العالم وصعدت على منصات التتويج القاري والعربي والدولي في اكثر من مناسبة.

..

.

واوضح رئيس الجامعة التونسية للجيدو اسكندر حشيشة ان نهال شيخ روحه "بطلة نحتت اسمها في تاريخ رياضة الجيدو دوليا و قاريًا ومحليا وحققت ميدالية عالمية و 22 ميداليه ذهبية في بطولات افريقيا وما يقارب 20 ميدالية في الدورات العالمية ".

واشاد حشيشة بانجازات البطلة نهال شيخ روحه في تدوينة له مشيدا بما قدمته للرياضة التونسية ورياضة الجيدو بصفة خاصة . وقال متوجه الى نهال " انت مثال في الاخلاق والتربية واتمني من كل اللاعبات ان ينسجن علي منوالك .اليوم تقررين الاعتزال مرة اخري افهمك جيدا واقدر موقفك " .

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256138



En continu...

Toutes les news...
الأحد 06 نوفمبر 2022 | 11 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:48 17:19 14:57 12:10 06:48 05:20
Babnet
21°
 Babnet22° Babnet % 56 :الرطــوبة
تونــس Babnet18°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1823°-1626°-1726°-1825°-18
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   