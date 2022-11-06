اختتام أيام قرطاج السينمائية 2022: فيلم "الثوار" من تنزانيا يُتوّج بالجائزة الكبرى

فاز الفيلم التنزاني "الثوار" لاميل شيفجي بجائزة التانيت الذهبي لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة الخاصة بالدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية، التي أسدل الستار على فعالياتها، مساء اليوم السبت بمسرح الأوبرا بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي. وحاز الفيلم ذاته أيضا جائزة أفضل صورة.





..



.

وتوزّعت جوائز الدورة الثالثة والثلاثين لأيام قرطاج السينمائية على النحو التالي:

.. ...





وحصدت السينما التونسية ثلاث جوائز في هذه الدورة وهي "التانيت الفضي" لمسابقة الأفلام الروائية الطويلة التي آلت لفيلم "تحت الشجرة" لأريج السحيري، و"التانيت البرونزي" لمسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة الذي حازه فيلم "حارس العوالم" للمخرجة ليلى الشايبي، إلى جانب"التانيت البرونزي" في مسابقة الأفلام الوثائقية القصيرة التي مُنحت لفيلم "5:1" للمخرجة سارة بن سعود.ـ التانيت الذهبي: فيلم "الثوار" اميل شيفجي (تنزانيا)ـ التانيت الفضي: فيلم "تحت الشجرة" للمخرجة أريج السحيري (تونس)- التانيت البرونزي: فيلم "شرف" للمخرج سمير نصر (مصر)- جائزة الطاهر شريعة و"تي في 5 موند": فيلم "الحياة ما بعد" للمخرج أنيس جاد (الجزائر)- جائزة أفضل ممثلة: روكايا نيانغ "جروح الطفولة" للمخرج موسى سيني أبسا (السنغال)ــ جائزة أفضل ممثل: موفق الأحمد (دور الجد) فيلم "الطريق" (سوريا)ــ جائزة افضل سيناريو: فيلم "شرف" سمير نصر (مصر)- جائزة أفضل ديكور: فيلم "شرف" سمير نصر (مصر)ــ جائزة أفضل موسيقى: فيلم "العبد" عبد الاله الجوهري (المغرب)ــ جائزة أحسن صورة: فيلم "الثوار" اميل شيفجي (تنزانيا)ــ جائزة أفضل مونتاج: نادية بن رشيد فيلم "أنظر إلى النجوم" لديفيد قسطنطين (موريشيوس)- جائزة الجمهور: فيلم "الطريق" عبد اللطيف عبد الحميد (سوريا)ـ التانيت الذهبي: فيلم "بطاطا" للمخرجة نورا كيفوركيان (لبنان)ـ التانيت الفضي: فيلم "نحن الطلبة" رفيقي فريالا (جمهورية أفريقيا الوسطى)ـ التانيت البرونزي: فيلم "حارس العوالم" للمخرجة ليلى الشايبي (تونس)- تنويه خاص: فيلم "Faritra المنطقة" توفونياينا راسوانافو ولوك رزاناجوانا (مدغشقر)- تنويه خاص: "رخصة علاج" للمخرج هيفل بن يوسف (تونس)ـ التانيت الذهبي: فيلم "فلسطين 87" بلال الخطيب (فلسطين)ـ التانيت الفضي: فيلم "بيرجي" ديان ويس (جنوب أفريقيا)ـ التانيت البرونزي: فيلم "استل" رمتا تولاي سي (السنغال)ـ التانيت الذهبي: فيلم "الناس اللي فوق" للمخرج فراس محمد (سوريا)ـ التانيت الفضي: "ترامادول" أدوم موسى ومورجان ويرتس (النيجر)ـ التانيت البرونزي: 5:1 سارة بن سعود (تونس)- تنويه خاص لفيلم "كرة" للمخرج عدي عبد الكاظم الساعدي (العراق)- تنويه خاص لفيلم "أديسوس" للمخرج أمير حاج صالح (تونس)// جائزة لينا بن مهني لحقوق الإنسان: فيلم "بطاطا" للمخرجة نورا كيفوركيان (لبنان)// جائزة قرطاج أسبوع النقاد: فيلم "Life Suits Me Well" للمخرج الهادي أولاد محند (المغرب).