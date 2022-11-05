بطولة النخبة لكرة اليد: فوز النادي الافريقي و البعث الرياضي ببني خيار

فاز النادي الافريقي اليوم السبت في قاعة القرجاني على ضيفه النادي الرياضي الهلالي بنتيجة 28 - 26 في لقاء متأخر لحساب الجولة الرابعة من بطولة النخبة لكرة اليد.







كما تمكن البعث الرياضي ببني خيار، في لقاء متأخر من ذات الجولة، من تحقيق انتصار ثمين على مضيفه جمعية الحمامات بنتيجة 26 - 24 .

ويكون الترتيب على النحو التالي:

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الترتيب ن ل

1 - النجم الرياضي الساحلي 23 8

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2 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 8

3 - النسر الرياضي بطبلبة 17 8

4 - سبورتينغ المكنين 16 9

5 - البعث الرياضي ببني خيار 15 8

- النادي الافريقي 15 6

- 7 مكارم المهدية 13 8

-8 النادي الرياضي الهلالي 12 8

9 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 7

10- نادي كرة اليد بجمال 9 7

11 - الترجي الرياضي التونسي 9 3

- 12 جمعية الحمامات 7 6





كما تمكن البعث الرياضي ببني خيار، في لقاء متأخر من ذات الجولة، من تحقيق انتصار ثمين على مضيفه جمعية الحمامات بنتيجة 26 - 24 .ويكون الترتيب على النحو التالي:1 - النجم الرياضي الساحلي 23 82 - النادي الرياضي بساقية الزيت 22 83 - النسر الرياضي بطبلبة 17 84 - سبورتينغ المكنين 16 95 - البعث الرياضي ببني خيار 15 8- النادي الافريقي 15 6- 7 مكارم المهدية 13 8-8 النادي الرياضي الهلالي 12 89 - نادي كرة اليد بقصور الساف 10 710- نادي كرة اليد بجمال 9 711 - الترجي الرياضي التونسي 9 3- 12 جمعية الحمامات 7 6