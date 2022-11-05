وزيرة التجهيز: الوزارة جاهزة للقمة الفرنكوفونية والطريق السيارة قابس مدنين ستكون وظيفية خلال الثلاثي الأول من سنة 2023

قالت وزيرة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية سارة الزعفراني، أن مختلف التدخلات التي قامت بها الوزارة استعدادا للقمة الفرنكوفونية بجربة قد انتهت وأصبحت جاهزة لهذا الموعد

وأضافت ان اعتمادات هامة تم تخصيصها لانجاز هذه التدخلات بلغت 22 مليون دينار بما مكن من تدعيم شبكة الطرقات وتطويرها وتحسين المسالك والتشوير الافقي والعمودي والتنوير إلى جانب تدخلات بقيمة 3 مليون دينار لفائدة البلديات عبر وكالة التجديد والتهذيب العمراني.



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وأعلنت الوزيرة من جهة أخرى ، لدى زيارة أدتها اليوم إلى ولاية مدنين، عن انطلاق استغلال كامل الطريق السيارة قابس مدنين في الثلاثي الأول من سنة 2023 لتكون وظيفية بكامل أقساطها بعد تعطيلات بسبب إشكالات عقارية والطلبات المتناهية للجهة بإضافة ممرات علوية ومحولات تم الحسم فيها نهائيا حسب قولها.وتابعت الوزيرة سير عدد من مشاريع تحسين البنية التحتية بولاية مدنين ومنها الطريق الرابطة بين مدنين سيدي مخلوف ومضاعفة الطريق الرومانية وأشغال حماية مدينة مدنين من الفيضانات.كما اطلعت على المسارات الرئيسية والمسالك المبرمجة خلال انعقاد القمة الفرنكوفونية.