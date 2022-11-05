التعاون الاقتصادي المدعوم من السياسيين ومنظمات الاعراف يبقى ضروريا ويفضي دائما الى نتائج ملموسة - ياروسلاف هاناك

أكد رئيس كنفدرالية الصناعة والتجارة التشيكي، ياروسلاف هاناك، ان حالة الركود الاقتصادي والوضعية السلبية للنمو تدل على مدى أهمية التعاون والوحدة، وان دعم السياسيين ومنظمات الأعراف يبقى ضروريا لتطوير مستويات التعاون الاقتصادي.

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وشدد هاناك ، في تصريح لـ"وات"، على هامش زيارة بعثة اقتصادية تونسية تنظمها كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت" الى تشيكيا، على أهمية التضامن والحوار وبناء علاقات قوية بين الشركاء، للتخفيف من تداعيات الأزمات التي اعاقت الاقتصاد والتجارة الدولية في السنوات الأخيرة.وأبرز أهمية تنظيم الندوات الاقتصادية واللقاءات الثنائية التي تمكن من التعريف بمخزون ومزايا كل بلد والصعوبات القائمة الى جانب رصد المكامن التصديرية وفرص الأعمال وإعطاء الفرصة لمزيد اطلاع المستثمرين على الخصوصيات الاقتصادية.وقال هاناك: "سنتغلب عبر التعاون والشراكات على أي صعوبات لأن التعاون الاقتصادي المرن والقوي والمستقر هو الوحيد الذي يمكن من ان يوفر الاستقرار الاقتصادي الذي يعد امرا حاسما للسلام".وتابع: "اذا ما نظرنا الى التعاون الاقتصادي بين تونس والاتحاد الأوروبي فإن استحواذ الاتحاد على 70 بالمائة من صادرات تونس من ناحية وتوفيره 50 بالمائة من إجمالي البضائع المستوردة من طرف من ناحية أخرى، لا يعد امرا مثيرا للغرابة".واعتبر هاناك ان الأرقام المرتفعة التي تم بلوغها تثبت حتما ان التجارة الثنائية والتعاون الاقتصادي المدعوم من القادة السياسيين ومنظمات الأعراف ضروريان مما يتطلب مزيد دعم العلاقات الاقتصادية المشتركة.وكان اتحاد الصناعة والتجارة بجمهورية تشيكيا ، قام الأربعاء المنقضي، بتوقيع مذكرة تعاون مع كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية - كوناكت - تهدف الى تطوير العلاقات التجارية والصناعية والاستثمار بين البلدين.وسجلت المبادلات التجارية بين تونس وبراغ زيادة بنسبة 1ر31 بالمائة خلال سنة 2021، لتبلغ حوالي 560 مليون دينار وقد ارتفعت الصادرات ب3ر28 بالمائة والواردات بنسبة 5ر33 بالمائة، وفق بيانات قدمتها ممثلة مركز النهوض بالصادرات، بفرصوفيا روضة عباس.