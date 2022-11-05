وفد من الجامعة التونسية لكرة السلة يشارك في الملتقى السنوي للجامعات الإفريقية بباريس

شارك وفد من الجامعة التونسية لكرة السلة في اشغال الملتقى السنوي للجامعات الإفريقية الذي نظمته الجامعة الفرنسية للعبة يومي 3 و4 نوفمبر الجاري بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لتبادل الخبرات والتجارب ووضع برامج جديدة تهدف الي تطوير كرة السلة بالقارة الإفريقية.

كما شارك الوفد التونسي ممثل في رئيس الجامعة علي البنزرتي وعضو المكتب الجامعي المكلف بالعلاقات الخارجية محمود الديماسي في اختتام الملتقى في جلسة عمل مع المكتب الجامعي الفرنسي.











