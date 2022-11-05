الكاف: يوم غضب للمطالبة بحماية المرأة من العنف وجرائم القتل

نظّمت مجموعة من الجمعيات النسائية والحقوقية، اليوم السبت، بمدينة الكاف، يوم غضب تنديدا بالجرائم التي راحت ضحيتها بعض النساء في الجهة ومنها بالخصوص جريمة قتل زوج لزوجته حرقا بعد سكب البنزين على جسدها والتي جدّت يوم السبت المنقضي.

ورفع المحتجون في مسيرة جابت شوارع المدينة، قبل التوقف أمام مقر المحكمة الابتدائية بالكاف، شعارات تطالب بالتحرّك السريع لمنع تكرار مثل هذه الجرائم، وتشديد العقوبات عل مرتكبيها، وحماية المرأة من كل أشكال العنف المسلط عليها، سواء داخل الأسرة أو في المجتمع.





وأكّدت رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف، كريمة البريني، في تصريح لـ"وات"، على ضرورة أن تتحمل الدولة مسؤوليتها كاملة تجاه المرأة وان توفر لها الحماية اللازمة وكل السبل الكفيلة بتوفير الإحاطة النفسية والاجتماعية لها، سيما في ما وصفته بتكرار جرائم القتل النساء وارتفاع منسوب العنف ضدّهن، على حد تعبيرها.



