الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج والترتيب


Publié le Samedi 05 Novembre 2022 - 16:31 قراءة: 0 د, 37 ث
      
اسفرت مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.


- النادي البنبلي - مستقبل قابس 1-1
- شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل 2-1
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- مستقبل المحمدية - امل جربة ميدون 0-0
- النادي القربي - امل الرقبة بتطاوين 2-1
- النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 1-0
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- مستقبل المرسى - اولمبيك مدنين 3-1


   الترتيب               ن     ل
1- شبيبة القيروان 7 3
--النادي القربي 7 3
3-جندوبة الرياضية 4 3
--مستقبل المرسى 4 3
5-امل جربة 3 3
-مستقبل المحمدية 3 1
7-مستقبل قابس 2 2
-النادي البنبلي 2 3
9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2
--مستقبل وادي الليل 1 2
11-النجم الرادسي 0 1
--اولمبيك مدنين 0 1

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