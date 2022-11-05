الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.







- النادي البنبلي - مستقبل قابس 1-1

- شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل 2-1

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- مستقبل المحمدية - امل جربة ميدون 0-0

- النادي القربي - امل الرقبة بتطاوين 2-1

- النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 1-0

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- مستقبل المرسى - اولمبيك مدنين 3-1





الترتيب ن ل

1- شبيبة القيروان 7 3

--النادي القربي 7 3

3-جندوبة الرياضية 4 3

--مستقبل المرسى 4 3

5-امل جربة 3 3

-مستقبل المحمدية 3 1

7-مستقبل قابس 2 2

-النادي البنبلي 2 3

9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2

--مستقبل وادي الليل 1 2

11-النجم الرادسي 0 1

--اولمبيك مدنين 0 1



- النادي البنبلي - مستقبل قابس 1-1- شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل 2-1- مستقبل المحمدية - امل جربة ميدون 0-0- النادي القربي - امل الرقبة بتطاوين 2-1- النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 1-0- مستقبل المرسى - اولمبيك مدنين 3-11- شبيبة القيروان 7 3--النادي القربي 7 33-جندوبة الرياضية 4 3--مستقبل المرسى 4 35-امل جربة 3 3-مستقبل المحمدية 3 17-مستقبل قابس 2 2-النادي البنبلي 2 39-الامل الرياضي بالرقبة 1 2--مستقبل وادي الليل 1 211-النجم الرادسي 0 1--اولمبيك مدنين 0 1