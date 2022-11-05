الرابطة الثانية - المجموعة الاولى - النتائج والترتيب

اسفرت مقابلات الجولة الثالثة من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم ( المجموعة الثانية) التي جرت اليوم السبت عن النتائج التالية.
- النادي البنبلي - مستقبل قابس 1-1
- شبيبة القيروان - مستقبل وادي الليل 2-1
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- مستقبل المحمدية - امل جربة ميدون 0-0
- النادي القربي - امل الرقبة بتطاوين 2-1
- النجم الرادسي - جندوبة الرياضية 1-0
- مستقبل المرسى - اولمبيك مدنين 3-1
الترتيب ن ل
1- شبيبة القيروان 7 3
--النادي القربي 7 3
3-جندوبة الرياضية 4 3
--مستقبل المرسى 4 3
5-امل جربة 3 3
-مستقبل المحمدية 3 1
7-مستقبل قابس 2 2
-النادي البنبلي 2 3
9-الامل الرياضي بالرقبة 1 2
--مستقبل وادي الليل 1 2
11-النجم الرادسي 0 1
--اولمبيك مدنين 0 1
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