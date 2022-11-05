تشريعية 2022: اليوم السبت تنتهي آجال الطعن في قرارات هيئة الانتخابات المتعلقة بقبول المترشحين

تنتهي اليوم السبت على الساعة السادسة مساء آجال تقديم الطعون امام المحكمة الادارية في قرارات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقة بقبول الترشحات للانتخابات التشريعية، وفق ما ورد في القانون الانتخابي الذي ينص على ان الطّعن يتم في أجل أقصاه يومان اثنان من تاريخ الإعلام بالقرار أو التعليق





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وكانت هيئة الانتخابات اعلنت يوم الخميس 3 نوفمبر أنّ عملية البت في الترشحات للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في 17 ديسمبر المقبل والمودعة بمختلف الهيئات الفرعية، أسفرت عن قبول 1058 مطلبا تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء من جملة 1427 مطلبا مودعا في فترتي قبول الترشحات.وينص الفصل 27 جديد المنقح بمقتضى المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 على انه يمكن الطّعن في قرارات الهيئة بخصوص الترشّحات من قبل المترشّح المعنيّ أو بقيّة المترشّحين بنفس الدّائرة الانتخابيّة أمام الدّوائر الابتدائيّة المتفرّعة عن المحكمة الإداريّة بالجهات المختصّة ترابيّا، وأمام الدوائر الابتدائيّة للمحكمة الإداريّة بتونس بالنّسبة إلى قرارات الهيئة فيما يتعلّق بالمترشّحين في الدوائر الانتخابيّة بالخارج.ويُرفع الطّعن بمقتضى عريضة كتابيّة معلّلة مصحوبة بنسخة إلكترونيّة من العريضة وبالمؤيّدات وبما يفيد تبليغها إلى الهيئة والأطراف المشمولة بالطّعن بواسطة عدل تنفيذ..وفي هذا الصدد اوضح نائب رئيس هيئة الانتخابات ماهر الجديدي اليوم السبت في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان المحكمة الادارية وحال توصلها بعريضة الطعن تقوم بتعيين جلسة مرافعة وتطلب من الهيئة الرد على مستندات الطعن في أجل يومين اثنين من تاريخ تقديم الطّعن واستدعاء الأطراف بأيّة وسيلة تترك أثرًا كتابيًّا.واضاف الجديدي ان الطاعنين في قرارات الهيئة هم المترشحون الذين تم رفض مطالب ترشحهم مضيفا انه من المنتظر ان تنتهي فترة الطعون بطوريها الابتدائي والاستئنافي في 20 نوفمبر الجاري ليتم الاعلان عن القائمات النهائية يوم 22 نوفمبر 2022 وفق ما تم ضبطه في الرزنامةوينص الفصل 28 (جديد) من القانون الانتخابي ان البت في الدّعوى يتم في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ جلسة المرافعة ويتمّ إعلام الأطراف بالحكم في أجل أقصاه يومين اثنين من تاريخ صدوره بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيًّا.وحال الانتهاء من البت في الترشحات والاعلان عن القائمات النهائية من المنتظر ان تدخل الانتخابات التشريعية مرحلة جديديدة وهي الحملة الانتخابية التي تنطلق يوم الجمعة 25 نوفمبربالداخل ويوم 23 نوفمبر في الخارج .