نزول أمطار متفاوتة على 16 ولاية أهمها في جندوبة وبن عروس وبنزرت وباجة

سجلت 16 ولاية تونسية، خلال 24 ساعة الماضية، نزول كميات من الامطار كان أهمها في ولاية جندوبة توزعت خاصة على سدّ بربرة (73 مليمترا) وبني مطير (63 مليمترا) وعين دراهم (57 مليمترا) وفرنانة (33 مليمترا)، وفق معطيات لكميات الامطار نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي، السبت.





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وشهدت ولاية بن عروس، خلال الفترة ذاتها، هطول كميات هامة من الأمطار مقارنة ببقية الولايات الأخرى وتمركزت أساسا في مرناق (50 مليمترا) وحمام الانف (15 مليمترا) ورادس (14 مليمترا) وبومهل (13 مليمترا).وسجلت ولاية بنزرت نزول أمطار قدرت بنحو 36 مليمترا في رأس الجبل و31 مليمترا بسجنان و29 مليمترا في ماطروقدرت كميات الامطار في ولاية باجة بحوالي 32 مليمترا في جهة تبرسق و30 مليمترا في نفزة و24 مليمترا في تيبار و18 مليمترا في كل من تستور وباجة الجنوبيةوسجلت ولاية تونس نزول 24 مليمترا بسيدي بوسعيد و 22 مليمترا في تونس قرطاجوشهدت منطقة الكريب من ولاية سليانة نزول امطار في حدود 16 مليمترا في الكريب حين سجلت بوكريم من ولاية نابل 14 مليمترا والطويرف من ولاية الكاف 10 مليمتراتولم تتجاوز الامطار 5 مليمترات في سد وادي الكبير وسد بئر مشارقة من ولاية زغوان.وشهدت ولايات المنستير والمهدية وسوسة وصفاقس والقيروان والقصرين نزول امطار بدرجة أقل من التي سجلت في الولايات المذكورة سابقا تراوحت بين المليمتر الواحد و4 مليمترات كحد أقصى.