زغوان: حجز 23 طنا من مادة السكر ذات الاستعمال الصناعي بمستودع بإحدى المناطق الريفية

ضبطت فرق الحرس الوطني بزغوان، اول امس الخميس، 23 طنا من مادة السكر ذات الاستعمال الصناعي بمستودع في إحدى المناطق المجاورة لمدينة زغوان ، ادعى صاحبها أنه سيتولى توزيعها لاحقا على المصانع.





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وأفاد مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني لـ"وات" أنه على ضوء التحريات التي قامت بها مصالح المراقبة الاقتصادية والأبحاث التي أجرتها فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني المتعهدة بالموضوع ، أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بزغوان، مساء أمس الجمعة، بحجز كمية السكر من أجل مسك منتوجات قصد المضاربة فيها، وتوزيعها لاحقا على المصانع المعنيةوذكر المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد ل"وات" أن فرق المراقبة الاقتصادية تولت منذ الأسبوع المنقضي، خلال القيام بحملات جهوية مشتركة، حجز 1900 كلغ من مادة السكر المدعم المعد للاستعمال العائلي و4 أطنان من الفرينة و1092 لترا من الزيت النباتي، ولفت إلى أنه تم خلال هذه الفترة، ضخ حوالي 283 ألف لتر من الزيت إلى شركات الجملة بالجهة لتوزيعها على المحلات التجارية .وما زالت عملية التزويد بالمواد الأساسية تسجل تذمرات عديدة من طرف المواطنين لفقدان هذه المواد وخاصة الحليب والسكر أو بيعها بالمشروط، رغم التأكيد على التحسن التدريجي لعملية التوزيع.