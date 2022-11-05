المخرج علي سعيد: "السعودية تعيش نهضة سينمائية وشرف لنا المشاركة بتونس في أعرق المهرجانات العربية والإفريقية"

وات - الأسعد محمودي - كان الحضور السينمائي للمملكة العربية السعودية التي حلّت ضيفة شرف على الدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية، محلّ اهتمام صنّاع السينما الحاضرين في هذه الدورة، إذ تمّ تقديم سبعة أفلام في قاعة سينما أفريكا وتنظيم ندوة فكرية حول "دور الجمعيات غير الربحية في المجال السينمائي السعودي"، فضلا عن حضور 40 ضيفا سعوديا بين مخرجين ومنتجين ونقاد.

ومن بين الشخصيات السينمائية الحاضرة، المخرج الكاتب علي سعيد الذي قدّم فيلمه القصير "رقم هاتف قديم"، وقد سبق له تقديمه في مهرجان "كان" السينمائي خلال الدورة الماضية (2022).



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يتحدّث علي سعيد لوكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات) عن التجربة السينمائية السعودية، فيصفها بأنها "نهضة" على مستويات عديدة أهمها التشريعات في مجال السينما والعمل السينمائي إلى جانب افتتاح أكثر من 400 قاعة سينما في مختلف أصقاع المملكة، وهي قاعات مجهّزة بأحدث التكنولوجيات العالية.ويُضيف أن النهضة السينمائية التي تعرفها السعودية حاليا مكّنت من تأسيس مهرجان سينمائي دولي هو مهرجان البحر الأحمر السينمائي الذي انضاف إلى مهرجان أفلام السعودية (2008).ويُتابع علي سعيد حديثه عن السينما السعودية بالقول إنها ستمكّن من إتاحة الفرص أكثر للمخرجين من أجل إنجاز مشاريعهم، وهو فرصة للترويج للمنتوج الثقافي للمملكة والتعريف به. مؤكدا أن الصناعة السينمائية في المملكة مستقلّة وحرّة ولا تخضع لأي أجندات خارجية.وعن حضور السينما السعودية في تونس، اعتبر أن المشاركة في أيام قرطاج السينمائية كانت مشرّفة ومكنت الحضور السعودي من الاطلاع على التجربة التونسية التي تحتفي بمائويتها وعلى التجارب الأخرى العربية والأفريقية.وقال علي سعيد إن السينمائيين السعوديين عقدوا لقاءات مع صناع السينما التونسية وتبادلوا الأفكار والآراء بشأن تأسيس شراكات مستقبلية في إنتاج الأفلام، مضيفا: "التجربة التونسية ملهمة لكل السينمائيين العرب وأقترح تنظيم أسبوع للسينما التونسية في المملكة العربية والسعودية وبالمثل بالنسبة إلى السينما السعودية في تونس".أما عن فيلمه "رقم هاتف قديم" الذي تمّ عرضه في قاعة سينما أفريكا، يقول المخرج إنه استوحى فكرته من قصيدة "رقم هاتف قديم" للشاعر العراقي مظفر النواب. وتدور أحداثه حول المشاكل والصعوبات التي يعاني منها الإنسان في منتصف عمره، وهي فلسفة مستمدة من رؤية عالم النفس السويسري "كارل يونغ".