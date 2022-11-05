كاس العالم 2022 : الاتحاد الدولي يطالب الدول المشاركة بالتوقف عن انتقاد قطر

طالب الإتحاد الدولي لكرة القدم الدول المشاركة في كأس العالم في قطر 2022 التركيز على لعبة كرة القدم والتوقف عن توجيه الانتقادات لقطر التي تتأهب لاستقبال العرس الكروي العالمي الذي سينطلق يوم 20 نوفمبر الجاري بإجراء المباراة الافتتاحية بين المنتخب القطري والاكوادور.

وكشفت شبكة سكاي نيوز البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أرسل خطابا إلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر يطالبهم بالتركيز على كرة القدم فقط والابتعاد عن أي صراعات ايديولوجية.







وجاء في نص خطاب الفيفا, حسب ذات المصدر "من فضلكم, دعونا نركز الآن على كرة القدم, نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في عزلة, ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاء

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العالم, ولكن لا تسمحوا بسحب كرة القدم إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة ".



وتقام النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لأول مرة في بلد عربي, وسيسعى منتخب قطر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور عندما يخوض مباريات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الأولى للمسابقة والتي تضم إلى جانبه منتخبات "هولندا والسنغال والإكوادور".

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وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر بمباراة تواجه فيها قطر منتخب الإكوادور.

وكان جدول المباريات الأصلي يقضي بإقامة المباراة في 21 نوفمبر باعتبارها المباراة الثالثة, على أن تكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا في وقت سابق من ذلك اليوم.



وجاء في نص خطاب الفيفا, حسب ذات المصدر "من فضلكم, دعونا نركز الآن على كرة القدم, نحن نعلم أن كرة القدم لا تعيش في عزلة, ونحن ندرك بنفس القدر أن هناك العديد من التحديات والصعوبات ذات الطبيعة السياسية في جميع أنحاءالعالم, ولكن لا تسمحوا بسحب كرة القدم إلى كل معركة أيديولوجية أو سياسية موجودة ".وتقام النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم لأول مرة في بلد عربي, وسيسعى منتخب قطر للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور عندما يخوض مباريات الدور الأول للمونديال ضمن المجموعة الأولى للمسابقة والتي تضم إلى جانبه منتخبات "هولندا والسنغال والإكوادور".وتنطلق مباريات كأس العالم 2022 يوم الأحد 20 نوفمبر بمباراة تواجه فيها قطر منتخب الإكوادور.وكان جدول المباريات الأصلي يقضي بإقامة المباراة في 21 نوفمبر باعتبارها المباراة الثالثة, على أن تكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولندا في وقت سابق من ذلك اليوم.