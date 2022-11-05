القبض على خلية تكفيرية نسائية


Publié le Samedi 05 Novembre 2022 - 09:16 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تمكنت المصالح المركزية لإدارة الإستعلامات (وحدة الإسناد الفني و الاستعلام التكتيكي)بعد التنسيق مع فرقة الأبحاث والتفتيش بسوسة، وفرقة الأبحاث و التفتيش بحفوز ، من الكشف عن خلية تكفيرية نسائية متكونة من 04 عناصر غير مكشوفة في مجال التطرف الديني.


وأفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ اليوم السبت، بأن المعنيات مقيمات بولايتي سوسة و القيروان ، واتضح أن جميعهن يتواصلن في مجموعات مغلقة عبر حسابات التواصل الاجتماعي، ويخضن في الفتاوي التكفيرية لدعاة الغلو الديني بالداخل والخارج ، ويتواصلن مع حسابات أجنبية لعناصر ارهابية متواجدة ببؤر التوتر.

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وأضاف أن النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهن ، وتم القاء القبض على شخص خامس بالرقاب بعد ادراجه بالتفتيش.

ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني المواطنين إلى الإنتباه إلى سلوك أبنائهم ومراقبة إبحارهم على مواقع الأنترنت وتوعيتهم بمخاطر الولوج إلى المواقع التكفيرية والتواصل مع عناصر متطرفة لمساندة مجهوداتها للتصدي لآفة الإرهاب.

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