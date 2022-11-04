تونس تتحصّل على الجائزة العالمية الأولى في مجال التلقيح ضد داء الكلب

تحصلت تونس، أمس الخميس، على الجائزة العالمية الأولى في مجال مكافحة داء الكلب وبجائزة مماثلة في مجال الرفق بالحيوان واللتان تسندان سنويا من قبل التحالف العالمي لمكافحة داء الكلب، وفق رئيس الدائرة الفرعية للانتاج الحيواني بسوق الأحد، الدكتور جلول بوبكر، المتحصل على هذه الجائزة.







وأوضح بوبكر، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أنه تحصل على هذه الجائزة في مجال التلقيح ضد داء الكلب كما تحصلت الدكتورة سمية شوك من اريانة على جائزة مماثلة في مجال الرفق بالحيوان بالاعتماد على تقنية التعقيم لمنع تكاثر الكلاب والقطط وبالتالي الحد من انتشار الداء.

وأكد جلول بوبكر أن حصول تونس على هذه الجائزة لأول مرّة يمثل تتويجا عالميا للمجهودات الوطنية المبذولة في مختلف الولايات لمكافحة داء الكلب، خاصة وأن اختيار الفائزين بهذه الجائزة ليس بالهين، باعتبار أنّ الترشح لها مفتوح لكافة الدول ليتم اختيار 10 مترشحين للفرز النهائي الذي منح لتونس الجائزة الاولى عالميا ومكّن ممثليها من رفع راية الوطن عاليا، على حد تعبيره.

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وأوضح بوبكر، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أنه تحصل على هذه الجائزة في مجال التلقيح ضد داء الكلب كما تحصلت الدكتورة سمية شوك من اريانة على جائزة مماثلة في مجال الرفق بالحيوان بالاعتماد على تقنية التعقيم لمنع تكاثر الكلاب والقطط وبالتالي الحد من انتشار الداء.وأكد جلول بوبكر أن حصول تونس على هذه الجائزة لأول مرّة يمثل تتويجا عالميا للمجهودات الوطنية المبذولة في مختلف الولايات لمكافحة داء الكلب، خاصة وأن اختيار الفائزين بهذه الجائزة ليس بالهين، باعتبار أنّ الترشح لها مفتوح لكافة الدول ليتم اختيار 10 مترشحين للفرز النهائي الذي منح لتونس الجائزة الاولى عالميا ومكّن ممثليها من رفع راية الوطن عاليا، على حد تعبيره.