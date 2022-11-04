تواصل فعاليات الدورة ال38 من المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بالمكناسي

تتواصل بمدينة المكناسي من ولاية سيدي بوزيد فعاليات الدورة 38 من المهرجان الدولي للجواد العربي الأصيل بمشاركة فرق من تونس والجزائر وليبيا والأردن

وقد انطلقت الدورة يوم 1 نوفمبر الجاري وتضمنت مسابقات رياضية وشبابية متنوعة وندوة فكرية ومائدة مستديرة حول جدوى ومضمون المركز الوطني للحفاظ على فنون الفروسية وتربية الخيل بدار الشباب بالمكناسي، الى جانب تجسيد نموذج قرية سياحية بروضة الشهداء، ومعرض تحت الخيام حول مختلف العادات والتقاليد وملابس من وحي التراث يشارك فيها عارضون من تونس والجزائر وليبيا. كما تضمن الافتتاح الرسمي يوم الخميس لوحات في الفروسية والعرس الشعبي ولوحات فلكلورية من التراث الشعبي تخللتها قراءات شعرية بالاضافة الى اخراج مسرحي للعادات والافراح والعرس التقليدي للبلدان المشاركة.





وتواصلت الانشطة اليوم الجمعة بعروض في المداوري ولوحات فنية في الفنون الشعبية ومسابقات سرعة للخيول العربية الاصيلة وعروض أخرى في الفروسية وترويض الخيول

ويختتم البرنامج بكرنفال للفرق المشاركة وسط المدينة ولوحات الرقص بالبارودة، من تونس والجزائر، ولوحات في الفلكلور الشعبي وعروض فروسية الى جانب سهرة فنية يحييها مغني الراب كافون.



