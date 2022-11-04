توزر: 20 مترشحا يتم قبولهم بصفة نهائية للانتخابات التشريعية

تم قبول عشرين مترشحا بصفة نهائية للانتخابات التشريعية عن ولاية توزر من جملة 23 مترشحا قدموا مطالب ترشحهم بعد انسحاب قائمة واسقاط قائمتين لعدم تمكن أصحابها من اكمال جمع التزكيات وتقديم الوثائق المطلوبة بحسب المعز لدين الله الطيبي عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر.

وتوزع المترشحون بحسب الدوائر الى خمسة عن دائرة نفطة حزوة وسبعة مترشحين عن دائرة توزر وثمانية مترشحين عن دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة مع ترشج سيدتين فقط من مجموع المقبولين .





ويذكر ان ثلاثة نواب سيمثلون ولاية توزر في المجلس النيابي القادم.



