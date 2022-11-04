توزر: 20 مترشحا يتم قبولهم بصفة نهائية للانتخابات التشريعية


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 18:12 قراءة: 0 د, 26 ث
      
تم قبول عشرين مترشحا بصفة نهائية للانتخابات التشريعية عن ولاية توزر من جملة 23 مترشحا قدموا مطالب ترشحهم بعد انسحاب قائمة واسقاط قائمتين لعدم تمكن أصحابها من اكمال جمع التزكيات وتقديم الوثائق المطلوبة بحسب المعز لدين الله الطيبي عضو الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر.
وتوزع المترشحون بحسب الدوائر الى خمسة عن دائرة نفطة حزوة وسبعة مترشحين عن دائرة توزر وثمانية مترشحين عن دائرة دقاش حامة الجريد تمغزة مع ترشج سيدتين فقط من مجموع المقبولين .

ويذكر ان ثلاثة نواب سيمثلون ولاية توزر في المجلس النيابي القادم.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256066



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:58 12:10 06:46 05:18
Babnet
17°
 Babnet28° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
8.23 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1720°-1422°-1823°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   