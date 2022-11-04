تطاوين: القبول الاولي لخمسة عشر مطلب ترشح للانتخابات التشريعية القادمة

اعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين عن قائمات مطالب الترشح للانتخابات التشريعية المقررة ليوم 17 ديسمبر في الدوائر الانتخابية الثلاث في الجهة.

وقد تم مبدئيا قبول 15 مطلب ترشح من جملة 30 ملف ترشح تم تقديمه للهيئة خلال الفترة المتراوحة بين 17 و 27 اكتوبر الماضي,





وقد بلغ عدد المترشحين المقبولين اوليا في الدائرة الانتخابية ذهيبة رمادة ثلاثة مرشحين وفي الدائرة الانتخابية تطاوين الصمار بني مهيرة سبعة وفي الدائرة الانتخابية تطاوين الجنوبية غمراسن والبئر الاحمر خمسة منهم عنصر نسائي وحيد.

واكد رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بولاية تطاوين محمد الناصر التايب لمراسل وات في الجهة عدم تسجيل اية اخلالات او تزوير او مخالفات طيلة فترة تقديم الترشحات وملفاتها.



