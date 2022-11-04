كرة اليد - عقوبة ب5 مقابلات دون حضور جمهور ضد سبورتينغ المكنين

قررت الرابطة الوطنية لكرة اليد اليوم الجمعة تسليط عقوبة اللعب ب5 مقابلات دون حضور جمهور مع خطية مالية قدرها 3 الاف دينار ضد فريق سبورتينغ المكنين على خلفية الاحداث التي رافقت مباراته امام النادي الافريقي يوم 2 نوفمبر الجاري لحساب الجولة الثالثة لبطولة النخبة.

وقالت الرابطة الوطنية لكرة اليد ان هذه العقوبة جاءت بسبب "تعمد جماهير سبورتينغ المكنين رمي القاعة بقوارير بلاستيكية ومنها اشياء صلبة ثم اجتياح الميدان وتسجيل احداث عنف منها الاعتداء على الحكام".





وكان سبورتينغ المكنين خسر المباراة امام النادي الافريقي 26-27.





