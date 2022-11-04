نادي تونس الجوية  خارج بطولة موسم الكرة الطائرة 2022-2023  بعد قرابة 45 سنة من النشاط المتواصل

- تم سحب روزنامة بطولة القسم الوطني (ب) للكرة الطائرة وغاب نادي تونس الجوية عن قائمة الفرق المنخرطة في البطولة .و لن يشارك النادي العريق في بطولة الموسم 2022/2023 بعد قرابة 45 سنة من النشاط المتواصل في رياضة الكرة الطائرة .







ووصف خبير الكرة الطائرة التونسية احمد بوساق في تدوينة له بان " الوضع الصعب الذي يمر به نادي تونس الجوية خلال الفترة الحالية يوحي بأن الفريق سائر بسرعة نحو الاضمحلال وذلك بعد ابتعاد كل المسيرين ليتركوه في فراغ كبير سواء على المستوى الاداري أو الفني ."

ويذكر ان نادي تونس الجوية تاسس سنة 1978 و قضى 31 موسما بالقسم الوطني (أ) و 13 موسما بالقسم الوطني (ب).

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ووصف خبير الكرة الطائرة التونسية احمد بوساق في تدوينة له بان " الوضع الصعب الذي يمر به نادي تونس الجوية خلال الفترة الحالية يوحي بأن الفريق سائر بسرعة نحو الاضمحلال وذلك بعد ابتعاد كل المسيرين ليتركوه في فراغ كبير سواء على المستوى الاداري أو الفني ."ويذكر ان نادي تونس الجوية تاسس سنة 1978 و قضى 31 موسما بالقسم الوطني (أ) و 13 موسما بالقسم الوطني (ب).