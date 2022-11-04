نادي تونس الجوية  خارج بطولة موسم الكرة الطائرة 2022-2023  بعد قرابة 45 سنة من النشاط المتواصل


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 17:51 قراءة: 0 د, 32 ث
      
- تم سحب روزنامة بطولة القسم الوطني (ب) للكرة الطائرة وغاب نادي تونس الجوية عن قائمة الفرق المنخرطة في البطولة .و لن يشارك النادي العريق في بطولة الموسم 2022/2023 بعد قرابة 45 سنة من النشاط المتواصل في رياضة الكرة الطائرة .


ووصف خبير الكرة الطائرة التونسية احمد بوساق في تدوينة له بان " الوضع الصعب الذي يمر به نادي تونس الجوية خلال الفترة الحالية يوحي بأن الفريق سائر بسرعة نحو الاضمحلال وذلك بعد ابتعاد كل المسيرين ليتركوه في فراغ كبير سواء على المستوى الاداري أو الفني ."
ويذكر ان نادي تونس الجوية تاسس سنة 1978 و قضى 31 موسما بالقسم الوطني (أ) و 13 موسما بالقسم الوطني (ب).
..

.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256045



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:58 12:10 06:46 05:18
Babnet
21°
 Babnet27° Babnet % 64 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1920°-1422°-1823°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    22670,9

  • (4 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,26750 DT        1$ =3,31770 DT
  • Solde Compte du Trésor   (4 nov)   1455,5 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   