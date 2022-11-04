البيئة تشكل أهم القطاعات التي تتيح افضل تعاون مستقبلي بين تونس وتشيكيا - نائب محافظ اقليم مورافيا

قال نائب محافظ إقليم جنوب مورافيا، لاكاس دوباك، إنّ البيئة تعدّ أهم قطاع يمكن الاستثمار فيه وإقامة علاقات شراكة فعلية بين تونس وتشيكيا.





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وأضاف دوباك، الجمعة، في تصريح لـ" وات"، على هامش ورشة عمل حول فرص التعاون بين المؤسسات التونسية ونظيراتها ببرنو، ان تونس تتمتع بسمعة جيدة وهي بلد يلقى قبولا من التشيكيين وخاصة رجال الأعمال وذلك من شأنه ان يساعد على إقامة تعاون في المجال الاقتصادي.وبادرت بتنظيم الورشة، كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، بالتعاون مع إقليم مورافيا التشيكيي، وقد عقدت بالمقر الرسمي لإقليم جنوب مورافيا ببرنو.ولاحظ دوباك ان الشركات التونسية يمكنها الاستفادة من التسهيلات الممنوحة لدخول المنتجات التونسية إلى تشيكيا التي تعد بوابه لسبع عواصم أوروبية المحيطة ببرنو على غرار النمسا.واكد المكلف بالعلاقات الدولية لدي إقليم مورافيا، فولتين بافول، من جانبه، وجود مشاريع مشتركة مع عدد من الجهات في تونس لا سيما في صفاقس وبنزرت.ودعا الشبان المبادرين الى الاتصال بمؤسسته لمساعدتهم على احداث مؤسسات او تدويل أنشطة مؤسساتهم خاصة في ظل توفر قاعدة بيانات دولية مهمة في مجالات تتعلق بالخصوص بالأعمال والثقافة والرياضة.ويقع إقليم مورافيا في أوروبا الوسطى ضمن منطقة قريبة جدا من 7 مدن اقتصادية وهي برلين ومونيخ وفرصوفيا وبودابيست وبراغ وبراتيسلافا وفيينا.