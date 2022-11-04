بن عروس : قبول أوّلي لـ39 مطلب ترشح للانتخابات التشريعية

أفضت مداولات الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس في ملفات 67 مترشحا للانتخابات التشريعية القادمة، الى قبول أوّلي لـ39 مترشّحا يتوزعون إلى 9 نساء، و30 رجلا.

وقد استكمل المقبولون أوّليا الاجراءات القانونية والشروط المعمول بها في القانون الانتخابي، في حين تم رفض أوّلي لملفات 18 مترشحا، وذلك وفق ما افاد به رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات، الكيلاني هلال، في تصريح لـ"وات".







ويتوزّع المترشحون المقبولين أوّليا بالدوائر الانتخابية التسع بولاية منوبة على دائرة بن عروس المدينة الجديدة بـ8 مترشحين بعد رفض 6 ملفات ترشح، ودائرة المروج بئر القصعة بقبول مطلب وحيد ورفض أوّلي لـ 8 مترشحين، ثم دائرة المروج فرحات حشّاد بـمترشحين اثنين بعد رفض مترشحين اثنين، ودائرة حمام الأنف حمام الشط بـ7 مترشحين بعد رفض أوّلي لـمطلب مترشح، و دائرة بومهل الزهراء بـ 4 مترشحين بعد رفض أوّلي لـ3 مترشحين، ودائرة رادس مقرين بـ 3 مترشحين ورفض مطالب 3 مترشحين، ودائرة المحمدية بقبول اولي لملفات 6 مترشحين ورفض اولي لمطلبي مترشحين اثنين، وبدائرة فوشانة بقبول مطلبين اثنين ورفض ثلاثة مطالب، وبدائرة مرناق بقبول 6 مطالب ترشح ورفض اولي لمطلب مترشح وحيد.

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ويأتي الرفض الأوّلي للملفات المقدمة من أجل عدم استكمال عدد التزكيات المطلوبة، وكذلك من أجل عدم استكمال تقديم جميع الوثائق القانونية المطلوبة بملف الترشح.

وتتيح الهيئة لجميع المترشحين المرفوضين أوّليا إمكانية الطعن لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس في آجال 48 ساعة انطلاقا من تاريخ اليوم الجمعة.



ويتوزّع المترشحون المقبولين أوّليا بالدوائر الانتخابية التسع بولاية منوبة على دائرة بن عروس المدينة الجديدة بـ8 مترشحين بعد رفض 6 ملفات ترشح، ودائرة المروج بئر القصعة بقبول مطلب وحيد ورفض أوّلي لـ 8 مترشحين، ثم دائرة المروج فرحات حشّاد بـمترشحين اثنين بعد رفض مترشحين اثنين، ودائرة حمام الأنف حمام الشط بـ7 مترشحين بعد رفض أوّلي لـمطلب مترشح، و دائرة بومهل الزهراء بـ 4 مترشحين بعد رفض أوّلي لـ3 مترشحين، ودائرة رادس مقرين بـ 3 مترشحين ورفض مطالب 3 مترشحين، ودائرة المحمدية بقبول اولي لملفات 6 مترشحين ورفض اولي لمطلبي مترشحين اثنين، وبدائرة فوشانة بقبول مطلبين اثنين ورفض ثلاثة مطالب، وبدائرة مرناق بقبول 6 مطالب ترشح ورفض اولي لمطلب مترشح وحيد.ويأتي الرفض الأوّلي للملفات المقدمة من أجل عدم استكمال عدد التزكيات المطلوبة، وكذلك من أجل عدم استكمال تقديم جميع الوثائق القانونية المطلوبة بملف الترشح.وتتيح الهيئة لجميع المترشحين المرفوضين أوّليا إمكانية الطعن لدى المحكمة الابتدائية ببن عروس في آجال 48 ساعة انطلاقا من تاريخ اليوم الجمعة.