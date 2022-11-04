وفد من جمهورية التشيك يضم مسؤولين رفيعي المستوى سيزور تونس خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 14:13 قراءة: 1 د, 2 ث
      
كشفت نائبة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية"، سلمي اللومي، ان وفدا تشيكيا رفيع المستوى يضم فاعلين اقتصاديين ومسؤولين سيؤدي زيارة الى تونس في النصف الثاني من شهر مارس 2023. 
 

 وأضافت اللومي في تصريح لـ "وات"، في اطار زيارة تؤديها بعثة اقتصادية تضم زهاء 30 مستثمرا من تونس الى جمهورية تشيكيا مبادرة من "كوناكت"، ان الوفد التشيكي المرتقب، سيدرس انجاز مشاريع في مجال المياه المستعملة.
 
..

.

وقد كشف عن هذا البرنامج نائب وزير الخارجية التشكيي، جيري كوزاك، خلال لقائه ، اللومي وعددا من مسؤولي الوفد التونسي من بينهم رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وممثلين عن مركز النهوض بالصادرات ووكالة الاستثمار الخارجي.
 
ودعت اللومي، خلال اللقاء، عضو الحكومة التشيكية الى توسيع هذه المشاريع لتشمل قطاعات أخرى يمكن للتونسيين الاستثمار فيها والاستفادة منها.
..
...

 
وكان مسؤولو "كوناكت"، حثّوا الجانب التشيكي، في ظل ترؤس براغ للاتحاد الأوروبي، على مساعدة تونس على استكمال التوقيع على اتفاقية السماوات المفتوحة.
 
ويمكن للاتفاقية دفع السياحة، وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وبراغ والتي يمكن مزيد الارتقاء بها مع الاستفادة من مزايا دول الجوار على غرار الجزائر وليبيا.
 
وعبر جيري كوزاك عن استعداده لدفع هذا المقترح قصد تدعيم المشاريع الاستثمارية بين البلدين وخلق المزيد من فرص التعاون خاصة في ظل دعم حكومي من بلاده للمستثمرين وامتلاك تونس لشبكة علاقات اقليمية وانفتاح على الاسواق الافريقية.
 

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256041



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:58 12:10 06:46 05:18
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1920°-1422°-1823°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    22693,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,27385 DT        1$ =3,30726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   1388,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   