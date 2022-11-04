وفد من جمهورية التشيك يضم مسؤولين رفيعي المستوى سيزور تونس خلال النصف الثاني من شهر مارس 2023

كشفت نائبة رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت الدولية"، سلمي اللومي، ان وفدا تشيكيا رفيع المستوى يضم فاعلين اقتصاديين ومسؤولين سيؤدي زيارة الى تونس في النصف الثاني من شهر مارس 2023.





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وأضافت اللومي في تصريح لـ "وات"، في اطار زيارة تؤديها بعثة اقتصادية تضم زهاء 30 مستثمرا من تونس الى جمهورية تشيكيا مبادرة من "كوناكت"، ان الوفد التشيكي المرتقب، سيدرس انجاز مشاريع في مجال المياه المستعملة.وقد كشف عن هذا البرنامج نائب وزير الخارجية التشكيي، جيري كوزاك، خلال لقائه ، اللومي وعددا من مسؤولي الوفد التونسي من بينهم رئيس كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، وممثلين عن مركز النهوض بالصادرات ووكالة الاستثمار الخارجي.ودعت اللومي، خلال اللقاء، عضو الحكومة التشيكية الى توسيع هذه المشاريع لتشمل قطاعات أخرى يمكن للتونسيين الاستثمار فيها والاستفادة منها.وكان مسؤولو "كوناكت"، حثّوا الجانب التشيكي، في ظل ترؤس براغ للاتحاد الأوروبي، على مساعدة تونس على استكمال التوقيع على اتفاقية السماوات المفتوحة.ويمكن للاتفاقية دفع السياحة، وتعزيز المبادلات التجارية بين تونس وبراغ والتي يمكن مزيد الارتقاء بها مع الاستفادة من مزايا دول الجوار على غرار الجزائر وليبيا.وعبر جيري كوزاك عن استعداده لدفع هذا المقترح قصد تدعيم المشاريع الاستثمارية بين البلدين وخلق المزيد من فرص التعاون خاصة في ظل دعم حكومي من بلاده للمستثمرين وامتلاك تونس لشبكة علاقات اقليمية وانفتاح على الاسواق الافريقية.