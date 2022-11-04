بنزرت: تأجيل إضراب أعوان مصنع الفولاذ بمنزل بورقيبة الى يوم 7 ديسمبر القادم

قرّر الطرف النقابي بالشركة التونسية لصناعة الحديد الصلب بمنزل بورقيبة في اعقاب اجتماع اللجنة الجهوية للتصالح الملتئمة بمقر ولاية بنزرت، تأجيل الاضراب العام لاعوان الشركة المبرمج ليوم 8 نوفمبر الجاري الى يوم 7 ديسمبر القادم.







وقرّر الطرف النقابي للمؤسسة لتابع للاتحاد العام التونسي للشغل تأجيل هذا الاضراب تبعا للجلسة المنعقدة بوزارة الشؤون الاجتماعية يوم 3 أكتوبر الفارط والتي أفضت إلى الاتفاق على قيام معهد الصحة والسلامة المهنية بزيارات ميدانية للمؤسسة قصد تحديد الأنشطة ومواقع العمل المعنية بهذا الاجراء قبل موفى شهر ديسمبر المقبل، وذلك تمهيدا لاعداد مشروع قرار في الغرض يتم عرضه على جميع الأطراف لابداء الراي قبل ضبط صيغته النهائية.



