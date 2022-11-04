سوسة: القبول الاوّلي لـ51 ملف ترشّح للانتخابات التشريعية القادمة

أعلنت الهيئة الفرعية المستقلّة للانتخابات بسوسة، أمس الخميس، عن القبول الاوّلي لـملفات 51 مترشّحا للانتخابات التشريعية القادمة، ورفض ملفات 5 أشخاص وذلك بعد فحص ملفات 56 مترشّحا أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة وأعلنوا نيّتهم المشاركة في هذه الانتخابات عن ولاية سوسة التي تضم 9 دوائر انتخابية.

وأوضح رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، ياسين قازة، في تصريح لـ"وات"، اليوم الجمعة، أن الهيئة ارتأت بعد استيفاء دراسة كل الملفات المودعة لديها إسقاط 5 مترشحين لم ترتق ملفاتهم الى المستوى المطلوب، مضيفا ان قائمة المترشحين المقبولين تضم 6 نساء فقط.





وأشار ياسين قازة الى أن مجلس الهيئة علّق القائمات المقبولة وقتيا بمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة، مؤكدا انه يمكن للأشخاص الذين رفضت ترشحاتهم القيام بإجرءات الطعن في قرارات الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات يومي 4 و5 نوفمبر الجاري على أن تعلّق القائمات المقبولة نهائيا يوم 24 نوفمبر 2022.

وتوزّعت الترشّحات المقبولة وقتيا، وفق ذات المصدر، حسب الدوائر الانتخابية، الى 14 شخصا من دائرة النفيضة بوفيشة هرقلة، و6 اشخاص من دائرة سوسة المدينة سوسة سيدي عبد الحميد، وشخصين من دائرة الزاوية القصيبة الثريات، و9 من دائرة القلعة الكبرى سيدي بوعلي كندار، و4 اشخاص من دائرة سوسة الرياض، و4 اشخاص من دائرة سوسة جوهرة، و3 اشخاص من دائرة القلعة الصغرى سيدي الهاني، و5 اشخاص من دائرة مساكن، و4 اشخاص من دائرة حمام سوسة اكودة.



