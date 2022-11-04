مجموعة "ديتر براون" الالمانية تبدأ قريبا في تشغيل وحدة لإنتاج مكونات السيارات بالمسعدين

أكد المدير التنفيذي للمجموعة الألمانية "ديتر براون" المتخصصة في مكونات السيارات، اندرياس براند ان المجموعة ستطلق قريبا وحدة انتاج بمنطقة المسعدين بمعتمدية مساكن.





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واضاف براند، وفق بلاغ أصدرته وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، الجمعة، ان الوحدة ستوفر 200 موطن شغل في مرحلة أولى على ان ترفع قدراتها التشغيلية الى 1000 وظيفة على المدى المتوسط.والتقي براند، مرفوقا بوفد عن المجموعة، المدير العام بالنيابة لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي حاتم السوسي، يوم 2 نوفمبر 2022 لتقديم المشروع الجديد.ولاحظت الوكالة ان هذا المشروع يؤكد استمرار جاذبية صناعة مكونات السيارات على مستوى الوجهة التونسية للمستثمرين رغم الوضع الاقتصادي العالمي الصعب.وستدعم الوحدة الصناعة الجديدة نشاط المجموعة الألمانية على مستوى تركيب الكوابل وستؤمن امداد عملاء الشركة بالمنتوجات بشكل مباشر وخاصة المؤسسات الأجنبية .وأحدث مجموعة "دايتر براون"، سنة 1993، وهي متخصصة في مكونات السيارات من خلال 6 مراكز انتاج موزعة على اوروبا وآسيا وامريكا اللاتينية.