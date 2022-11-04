باجة: قبول أوّلي لـ29 ملف ترشّح للانتخابات التشريعية القادمة من إجمالي 45 ملفا مودعا لدى الهيئة


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 14:25 قراءة: 0 د, 30 ث
      
أعلنت الهيئة الفرعية للانتخابات بباجة، اليوم الجمعة، عن قبولها أوّليا لـ 29 ملف ترشح للانتخابات التشريعية القادمة من جملة 45 ملفا مودعا لدى الهيئة، وذلك بعد رفض 16 مترشّحا لعدم استيفائهم الشروط المطلوبة، لتصل نسبة الملفات المقبولة الى 64 بالمائة والمرفوضة الى 36 بالمائة.
ويتوزع المترشّحين المقبولين أوّليّا على الدائرة الانتخابية باجة الجنوبية وتيبار وتبرسق بـ8 مترشحين، والدائرة الانتخابية باجة الشمالية بـ8 مترشحين، والدائرة الانتخابية مجاز الباب وقبلاط وتستور بـ8 مترشحين، والدائرة الانتخابية عمدون ونفزة بـ5 مترشحين.

ويتوزّع المترشّحون الى 24 رجلا و5 نساء (أغلبهن بدائرة باجة الشمالية بـ3 ترشحات) أي ما يعادل 83 بالمائة من الرجال و17 بالمائة من النساء.

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