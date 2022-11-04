الكاف: القبول الأوّلي لـ36 مترشّحا للانتخابات التشريعية من بينهم 5 نساء

أفضت عمليّة البتّ في ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بولاية الكاف إلى القبول الأوّلي لـ36 مترشحا من بينهم 5 نساء، يتنافسون جميعهم على ثلاثة مقاعد نيابية بحساب مقعد عن كل دائرة بالجهة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف، عمر اليعقوبي، لـ"وات".

وأوضح اليعقوبي، في هذا السياق، أن المترشحين يتوزعون إلى 14 مترشّحا بدائرة الكاف منهم امرأتان، و13 بداىرة الدهماني ومنهم امرأة واحدة، و14 بدائرة تاجروين ومنهم امرأتان، مشيرا أن الهيئة رفضت 6 مطالب ترشح لعدم توفر الشروط القانونية لأصحابها، على حد تعبيره.



