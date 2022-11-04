الكاف: القبول الأوّلي لـ36 مترشّحا للانتخابات التشريعية من بينهم 5 نساء


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 14:41 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أفضت عمليّة البتّ في ملفات الترشح للانتخابات التشريعية القادمة بولاية الكاف إلى القبول الأوّلي لـ36 مترشحا من بينهم 5 نساء، يتنافسون جميعهم على ثلاثة مقاعد نيابية بحساب مقعد عن كل دائرة بالجهة، وفق ما ذكره، اليوم الجمعة، رئيس الهيئة الفرعية المستقلة للانتخابات بالكاف، عمر اليعقوبي، لـ"وات".
وأوضح اليعقوبي، في هذا السياق، أن المترشحين يتوزعون إلى 14 مترشّحا بدائرة الكاف منهم امرأتان، و13 بداىرة الدهماني ومنهم امرأة واحدة، و14 بدائرة تاجروين ومنهم امرأتان، مشيرا أن الهيئة رفضت 6 مطالب ترشح لعدم توفر الشروط القانونية لأصحابها، على حد تعبيره.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 256027



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 04 نوفمبر 2022 | 9 ربيع الثاني 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:49 17:21 14:58 12:10 06:46 05:18
Babnet
27°
 Babnet27° Babnet % 41 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
27°-1920°-1422°-1823°-1625°-16
  • Avoirs en devises
    22693,1

  • (3 nov)
  • Jours d'importation
    102
  •              1 € = 3,27385 DT        1$ =3,30726 DT
  • Solde Compte du Trésor   (3 nov)   1388,3 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   