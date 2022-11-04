التونسي عفيف الجبالي ينقذ فريقه من هزيمة محققة في البطولة الليبية


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 11:35 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أنقذ اللاعب التونسي عفيف الجبالي فريقه أساريا من هزيمة محققة أمام نادي المحلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة الليبية، وذلك بعد نجاحه في تسجيل هدف التعادل لمصلحة فريقه الوقت بدل الضائع.
وكان نادي المحلة قد تقدم في النتيجية في الدقيقة 84 من ركلة جزاء نجح في تنفيذها اللاعب الهادي عمارة، قبل أن يدرك أساريا التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، عن طريق التونسي عفيف الجبالي بضربة رأسية اثر توزيعة من زميله في الفريق من الجهة اليمنى.

ويحتل أساريا المركز السابع في جدول ترتيب المجموعة الثانية من البطولة الليبية الممتازة، في مرحلتها الأولى، برصيد نقطتين، بعد 3 جولات.
يذكر أنّ اللاعب التونسي عفيف الجبالي صاحب الـ 22 سنة يشغل خطة مدافع وكان قد التحق في هذا الموسم الجديد بفريق أساريا الليبي قادما من نادي الميناء الرياضي العراقي.
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وسبق لعفيف الجبالي أن تقمص أزياء فرق تونسية على غراري الترجي الرياضي التونسي والنادي الرياضي لحمام الأنف و النجم الرياضي بالمتلوي، قبل أن يشد الرحال لخوض تجارب احترافية خارج حدود الوطن.


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