سيدي بوزيد: قبول 71 مترشّحا أوليّا للانتخابات التشريعية بعد رفض 5 ملفات وانسحاب مترشح


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 14:34 قراءة: 0 د, 41 ث
      
أعلن رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بسيدي بوزيد بوجمعة مشي اليوم الجمعة عن رفض 5 ملفات ترشّح للانتخابات التشريعيّة القادم وانسحاب مترشح آخر، ليستقر عدد المترشحين المقبولين أوّليا عن ولاية سيدي بوزيد في حدود 71 مترشحا عوضا عن 77 تاريخ غلق الترشحات.
وأوضح مشّي، في تصريح لـ"وات"، أن اسباب الرفض تعود الى عدم استكمال الوثائق القانونية والتزكيات بالنسبة لـ3 مترشّحين ورفض ترشح اثنين اخرين شكلا بسبب ترشّحهما في غير الدائرة المسجلين فيها.


وتتوزع الترشّحات على الدائرة الانتخابية بئر الحفي وسيدي علي بن عون بـ11 ترشحا، و18 ترشحا بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الغربية الهيشرية، و13 ترشحا بالدائرة الانتخابية جلمة وسبالة اولاد عسكر، و11 ترشحا بالدائرة الانتخابية الرقاب والسعيدة واولاد حفوز، و11 ترشحا بالدائرة الانتخابية منزل بوزيان المكناسي والمزونة، و7 ترشحات بالدائرة الانتخابية سيدي بوزيد الشرقية والسوق الجديد.
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ويشار الى ان عدد الناخبين بولاية سيدي بوزيد يبلغ 348043 ناخبا.

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