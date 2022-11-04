رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" يشارك رسميا في قمة الفرنكفونية جربة 2022

تشارك كندا في القمة الثامنة عشرللفرنكوفونية بجربة ، التي تنعقد يومي 19 و20 نوفمبر الجاري ممثلة بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء "جاستن ترودو".





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ووفق بلاغ تم نشره بالموقع الرسمي لرئيس الوزراء الكندي على الإنترنت ، سيركز "جاستن ترودو"، خلال مشاركته في هذه القمة التي وضعت تحت شعار "التواصل ضمن التنوع"، على "أهمية الدفاع عن السلام والأمن وتعزيز اللغة الفرنسية وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان."وأفاد ذات المصدر أن كندا ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركائها في "منظمة الفرنكوفونية" في كل القارات.كما سيبرز رئيس الوزراء الكندي أيضًا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة تتعلق بالمناخ ، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد انظف ، وتعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقي ، والسعي إلى تحسين حياة الناس بكلفة معقولة.ووفق ذات البلاغ الصحفي، ستواصل كندا العمل مع شركائها الدوليين والديمقراطيات حول العالم لمواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للفرص التي يتيحها المستقبل .