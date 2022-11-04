رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" يشارك رسميا في قمة الفرنكفونية جربة 2022


Publié le Vendredi 04 Novembre 2022 - 11:28 قراءة: 0 د, 41 ث
      
تشارك كندا في القمة الثامنة عشرللفرنكوفونية بجربة ، التي تنعقد يومي 19 و20 نوفمبر الجاري ممثلة بوفد رفيع المستوى يترأسه رئيس الوزراء "جاستن ترودو".


ووفق بلاغ تم نشره بالموقع الرسمي لرئيس الوزراء الكندي على الإنترنت ، سيركز "جاستن ترودو"، خلال مشاركته في هذه القمة التي وضعت تحت شعار "التواصل ضمن التنوع"، على "أهمية الدفاع عن السلام والأمن وتعزيز اللغة الفرنسية وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان."

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وأفاد ذات المصدر أن كندا ستواصل تعزيز علاقاتها مع شركائها في "منظمة الفرنكوفونية" في كل القارات.

كما سيبرز رئيس الوزراء الكندي أيضًا الحاجة إلى اتخاذ إجراءات طموحة تتعلق بالمناخ ، لتسريع الانتقال إلى اقتصاد انظف ، وتعزيز الأمن الغذائي والأمن الطاقي ، والسعي إلى تحسين حياة الناس بكلفة معقولة.
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ووفق ذات البلاغ الصحفي، ستواصل كندا العمل مع شركائها الدوليين والديمقراطيات حول العالم لمواجهة التحديات الراهنة والاستعداد للفرص التي يتيحها المستقبل .



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